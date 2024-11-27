Сотруднику белгородской больницы дали условный срок за получение взятки

Posted 27 ноября, 16:10
Published 27 ноября, 16:10
Modified 27 ноября, 16:10
Updated 27 ноября, 16:10
Следствие выяснило, что должностному лицу Губкинской ЦРБ вручили крупную взятку, чтобы тот помог представителю одной из коммерческих структур. Незаконное денежное вознаграждение передали для того, чтобы посодействовать поставке медицинского оборудования в больницу.
Однако о нарушении стало известно сотрудникам регионального УФСБ. Уголовное дело возбудили по части 5 статьи 200.5 УК РФ («Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок»).
Фигуранту назначили наказание в виде условного лишения свободы на два года с испытательным сроком в один год.
Приговор ещё не вступил в законную силу.