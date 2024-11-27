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Posted 27 ноября, 16:10

Published 27 ноября, 16:10

Modified 27 ноября, 16:10

Updated 27 ноября, 16:10

В Белгородской области сотрудника ЦРБ поймали на получении взятки

Сотруднику белгородской больницы дали условный срок за получение взятки

27 ноября 2024, 16:10
Фото: 1MI. В Белгородской области сотрудника ЦРБ поймали на получении взятки
Сюжет
Взятка
Представитель коммерческой организации пытался подкупить сотрудника Губкинской ЦРБ, чтобы тот помог ему одобрить грядущую поставку медицинского оборудования в больницу. Однако о его преступном плане узнали сотрудники регионального УФСБ.

Следствие выяснило, что должностному лицу Губкинской ЦРБ вручили крупную взятку, чтобы тот помог представителю одной из коммерческих структур. Незаконное денежное вознаграждение передали для того, чтобы посодействовать поставке медицинского оборудования в больницу.

Однако о нарушении стало известно сотрудникам регионального УФСБ. Уголовное дело возбудили по части 5 статьи 200.5 УК РФ («Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок»).

Фигуранту назначили наказание в виде условного лишения свободы на два года с испытательным сроком в один год.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Взятка#Белгород#Губкинская црб
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