Сотруднику белгородской больницы дали условный срок за получение взятки

Следствие выяснило, что должностному лицу Губкинской ЦРБ вручили крупную взятку, чтобы тот помог представителю одной из коммерческих структур. Незаконное денежное вознаграждение передали для того, чтобы посодействовать поставке медицинского оборудования в больницу.