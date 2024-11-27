РЖД и «Казахстан темир жолы» договорились о стратегическом сотрудничестве

Стороны совместно проведут анализ пропускной способности стыковых пунктов и прилегающих участков между АО «НК „КТЖ“ и ОАО „РЖД“ и выработают меры по их оптимальному использованию. На основе совместных исследований планируется синхронизировать развитие и модернизацию железнодорожной инфраструктуры в целях обеспечения беспрепятственного сообщения через пункты пропуска между Россией и Казахстаном.