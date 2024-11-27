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Posted 27 ноября, 09:20

Published 27 ноября, 09:20

Modified 27 ноября, 09:22

Updated 27 ноября, 09:22

В Белгородской области сократился урожай картофеля

Пюре не будет? Что произошло с урожайностью картофеля в Белгородской области

27 ноября 2024, 09:20
Фото: 1MI.

В Белгородской области сократился урожай картофеля

Сюжет
Эксклюзив
На 1 ноября урожай картофеля в России снизился на 15% — до 6,8 млн т. Вице-премьер Дмитрий Патрушев попросил проработать вопрос об импорте картофеля из дружественных стран, сообщает «Коммерсант». Журналисты Бел.Ру выяснили, что с урожайностью картофеля в Белгородской области.

Как сообщили в региональном правительстве, что всего на территории области выращиванием картофеля занимаются 33 сельскохозяйственных товаропроизводителя, в том числе восемь организаций и 25 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

Районы, на территории которых расположены хозяйства, занимающиеся выращиванием картофеля: Алексеевский, Белгородский, Валуйский, Губкинский, Ивнянский, Корочанский, Красненский, Новооскольский, Прохоровский, Ракитянский, Старооскольский, Чернянский, Шебекинский, Яковлевский.

В правительстве добавили, на сегодняшний день на территории Белгородской области товаропроизводители произвели 29,6 тыс. тонн картофеля. В 2023 году на аналогичную дату объём производства составлял 32,6 тыс. тонн.

Снижение урожайности в текущем году связано с отсутствием нужного количества влаги в почве в период вегетации.

Напомним, согласно данным Росстата, с начала года цены на картофель выросли на 88,2%.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Картофель#Урожайность#Эксклюзив#Сельское хозяйство#Импорт#Росстат#Белгород
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