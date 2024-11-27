Пюре не будет? Что произошло с урожайностью картофеля в Белгородской области

Posted 27 ноября, 09:20
Published 27 ноября, 09:20
Modified 27 ноября, 09:22
Updated 27 ноября, 09:22
Как сообщили в региональном правительстве, что всего на территории области выращиванием картофеля занимаются 33 сельскохозяйственных товаропроизводителя, в том числе восемь организаций и 25 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.
Районы, на территории которых расположены хозяйства, занимающиеся выращиванием картофеля: Алексеевский, Белгородский, Валуйский, Губкинский, Ивнянский, Корочанский, Красненский, Новооскольский, Прохоровский, Ракитянский, Старооскольский, Чернянский, Шебекинский, Яковлевский.
В правительстве добавили, на сегодняшний день на территории Белгородской области товаропроизводители произвели 29,6 тыс. тонн картофеля. В 2023 году на аналогичную дату объём производства составлял 32,6 тыс. тонн.
Снижение урожайности в текущем году связано с отсутствием нужного количества влаги в почве в период вегетации.
Напомним, согласно данным Росстата, с начала года цены на картофель выросли на 88,2%.