Пюре не будет? Что произошло с урожайностью картофеля в Белгородской области

В Белгородской области сократился урожай картофеля

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На 1 ноября урожай картофеля в России снизился на 15% — до 6,8 млн т. Вице-премьер Дмитрий Патрушев попросил проработать вопрос об импорте картофеля из дружественных стран, сообщает «Коммерсант». Журналисты Бел.Ру выяснили, что с урожайностью картофеля в Белгородской области.