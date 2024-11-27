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Posted 27 ноября, 07:31

Published 27 ноября, 07:31

Modified 27 ноября, 07:31

Updated 27 ноября, 07:31

Макет «Русских горок»

Не только колесо обозрения: в Белгороде начали установку нового аттракциона

27 ноября 2024, 07:31
Фото: Telegram-канал парка аттракционов «Калейдоскоп». Макет «Русских горок»

В белгородском парке аттракционов начали устанавливать «русские горки»

Сюжет
Новости Белгорода
Белгородцам чужого не надо — своё подавай. Так через отрицание «американских горок» они пришли к «русским горкам», которые должны скоро появится в парке «Калейдоскоп».

На строительной площадке парка «Калейдоскоп» началась установка аттракциона «русские горки». О процессе их изготовления летом рассказывал тогда ещё председатель совета директоров компании «Агро-Белогорье» Владимир Зотов. Появиться горки должны были за «Стимградом» и, по первоначальным планам, к 9 мая.

Руководство парка рассчитывает, что на экстремальном аттракционе белгородцы смогут прокатиться уже летом 2025 года.

Напомним, тогда же объяснили, как будет работать колесо обозрения во время объявления в городе ракетной опасности. Алгоритм был не до конца продуман, но подразумевал, что посетителей максимально быстро спустят на землю, чтобы они могли спрятаться.

Колесо обозрения в белгородском парке аттракционов скоро откроют?
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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Парк#Новости Белгорода#Аттракцион#Белгород#Калейдоскоп#Русские горки
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