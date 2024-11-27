Не только колесо обозрения: в Белгороде начали установку нового аттракциона

Posted 27 ноября, 07:31
Published 27 ноября, 07:31
Modified 27 ноября, 07:31
Updated 27 ноября, 07:31
На строительной площадке парка «Калейдоскоп» началась установка аттракциона «русские горки». О процессе их изготовления летом рассказывал тогда ещё председатель совета директоров компании «Агро-Белогорье» Владимир Зотов. Появиться горки должны были за «Стимградом» и, по первоначальным планам, к 9 мая.
Руководство парка рассчитывает, что на экстремальном аттракционе белгородцы смогут прокатиться уже летом 2025 года.
Напомним, тогда же объяснили, как будет работать колесо обозрения во время объявления в городе ракетной опасности. Алгоритм был не до конца продуман, но подразумевал, что посетителей максимально быстро спустят на землю, чтобы они могли спрятаться.