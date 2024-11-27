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Posted 27 ноября, 09:51

Published 27 ноября, 09:51

Modified 27 ноября, 09:53

Updated 27 ноября, 09:53

В Белгородскую область картофель привозят из Белоруссии и Африки

Из Египта и Беларуси: чью картошку привозят в Белгородскую область

27 ноября 2024, 09:51
Фото: 1MI.

В Белгородскую область картофель привозят из Белоруссии и Африки

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Эксклюзив
В этом году в Белгородской области урожайность картофеля снизилась. Кроме региональных производителей в магазинах можно встретить и картофель из-за границы. Подробности — в материале Бел.Ру.

Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, всего на территории области выращиванием картофеля занимаются 33 товаропроизводителя. Несмотря на это, в текущем году урожайность снизилась с 32,6 тыс. тонн до 29,6 тыс. тонн.

Власти отметили, что по информации, предоставленной руководителями сетевых торговых предприятий, в 2023–2024 годах в магазинах области продают картофель областного производства, а также привезённый из других регионов страны — Брянской, Курской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Липецкой областей и других.

Кроме того, в ассортименте сетей присутствует картофель импортного производства — Республика Беларусь, Азербайджан, Египет.

При этом на потребительском рынке Белгородской области дефицит картофеля не наблюдается. Складские запасы торговых предприятий пополняются в штатном режиме, перебоев с поставками товаров нет.

Напомним, ранее стало известно, что в этом году дефицита мандаринов не будет. При этом они могут подорожать на 20-30% по сравнению с прошлым годом. Цены же на картофель в Белгородской области выросли за год более чем в два раза.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Картофель#Производители#Урожайность#Эксклюзив#Импорт#Магазины#Египет#Азербайджан#Белгород
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