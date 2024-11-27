Из Египта и Беларуси: чью картошку привозят в Белгородскую область

Posted 27 ноября, 09:51
Published 27 ноября, 09:51
Modified 27 ноября, 09:53
Updated 27 ноября, 09:53
Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, всего на территории области выращиванием картофеля занимаются 33 товаропроизводителя. Несмотря на это, в текущем году урожайность снизилась с 32,6 тыс. тонн до 29,6 тыс. тонн.
Власти отметили, что по информации, предоставленной руководителями сетевых торговых предприятий, в 2023–2024 годах в магазинах области продают картофель областного производства, а также привезённый из других регионов страны — Брянской, Курской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Липецкой областей и других.
Кроме того, в ассортименте сетей присутствует картофель импортного производства — Республика Беларусь, Азербайджан, Египет.
При этом на потребительском рынке Белгородской области дефицит картофеля не наблюдается. Складские запасы торговых предприятий пополняются в штатном режиме, перебоев с поставками товаров нет.