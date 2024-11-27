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Posted 27 ноября, 17:18

Published 27 ноября, 17:18

Modified 27 ноября, 17:18

Updated 27 ноября, 17:18

У 247 белгородцев с начала года обнаружили ВИЧ

И в 70 тоже: в каком возрасте белгородцы заражаются ВИЧ?

27 ноября 2024, 17:18
Фото: 1MI. У 247 белгородцев с начала года обнаружили ВИЧ

С начала года в Белгородской области ВИЧ-инфекцию выявили у 247 человек

Сюжет
Медицина
Эпидемия ВИЧ-инфекции, распространившаяся по России в 90-е, даёт знать о себе до сих пор, хотя проявляется не так ярко. С начала 2024 года в регионе заразились 247 жителей — на 5% меньше, чем за аналогичный период 2023-го, рассказала главврач Белгородского центра профилактики и борьбы со СПИД.

Снижение заболеваемости наблюдают специалисты в течение уже восьми лет. Оно медленное, но в 2024-м цифры «ощутимые», говорит главный врач Белгородского центра профилактики и борьбы со СПИД Ирина Николаева. Напомним, что всего в регионе лечение проходят 2,5 тысячи ВИЧ-инфицированных пациентов.

Показатель поражённости ВИЧ-инфекцией в Белгородской области ниже, чем по России. Поспособствовали этому, по мнению врача, охваты тестирования на инфекцию. Бесплатно провериться на ВИЧ предлагают всем желающим во время диспансеризации.

«Сегодня порядка 32% взрослых жителей области охвачены такими исследованиями. И мы видим подтверждение расчётной модели: чем больше людей тестируется, тем быстрее мы выявляем заболевание, следовательно, пациенты начинаются лечиться и не заражают своих близких. <…> В этом году на 4% увеличилось количество белгородцев, прошедших тестирование и, соответственно, на 5% уменьшилось число инфицированных», — объяснила Николаева.

Ранняя диагностика помогает снизить вирусную нагрузку и обеспечивает хороший прогноз не только для самого пациента, но и для общества в целом, так как стабилизирует состояние инфицированных и сужает круг потенциальных больных.

Теперь ВИЧ-инфекцией в регионе заражается не молодёжь или представители маргинальных групп, а вполне себе рядовые граждане. Больше 60% заражённых — люди в возрастной категории 40-45+. Чаще всего белгородцы заражаются ВИЧ-инфекцией через секс.

«Одним из самых возрастных пациентов стал мужчина 70 лет, а из молодых белгородцев, попавших в грустную статистику, есть всего один ВИЧ-положительный. В прошлом году им стал юноша, которому едва исполнилось 18 лет. И в том, и в другом случае заразились они при обычном сексе, не подозревая, что их партнёр — ВИЧ-носитель», — уточняет врач.

У ВИЧ-положительных беременных за последние пять лет в Белгородской области не родилось ни одного ребёнка, которому передалась бы инфекция. Это возможно благодаря химиопрофилактике будущих мам.

Пройти бесплатное обследование может любой желающий в Центре борьбы со СПИД. Проконсультироваться можно по телефонам 34-52-09 или 34-52-10. Сдать тест стоит всем, у кого был незащищённый сексуальный контакт, кто планирует детей или не знает своего ВИЧ-статуса.

В Белгородской области 2,5 тысячи ВИЧ-инфицированных пациентов проходят лечение
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