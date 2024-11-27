И в 70 тоже: в каком возрасте белгородцы заражаются ВИЧ?

С начала года в Белгородской области ВИЧ-инфекцию выявили у 247 человек

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Эпидемия ВИЧ-инфекции, распространившаяся по России в 90-е, даёт знать о себе до сих пор, хотя проявляется не так ярко. С начала 2024 года в регионе заразились 247 жителей — на 5% меньше, чем за аналогичный период 2023-го, рассказала главврач Белгородского центра профилактики и борьбы со СПИД.

Снижение заболеваемости наблюдают специалисты в течение уже восьми лет. Оно медленное, но в 2024-м цифры «ощутимые», говорит главный врач Белгородского центра профилактики и борьбы со СПИД Ирина Николаева. Напомним, что всего в регионе лечение проходят 2,5 тысячи ВИЧ-инфицированных пациентов. Показатель поражённости ВИЧ-инфекцией в Белгородской области ниже, чем по России. Поспособствовали этому, по мнению врача, охваты тестирования на инфекцию. Бесплатно провериться на ВИЧ предлагают всем желающим во время диспансеризации. «Сегодня порядка 32% взрослых жителей области охвачены такими исследованиями. И мы видим подтверждение расчётной модели: чем больше людей тестируется, тем быстрее мы выявляем заболевание, следовательно, пациенты начинаются лечиться и не заражают своих близких. <…> В этом году на 4% увеличилось количество белгородцев, прошедших тестирование и, соответственно, на 5% уменьшилось число инфицированных», — объяснила Николаева. Ранняя диагностика помогает снизить вирусную нагрузку и обеспечивает хороший прогноз не только для самого пациента, но и для общества в целом, так как стабилизирует состояние инфицированных и сужает круг потенциальных больных. Теперь ВИЧ-инфекцией в регионе заражается не молодёжь или представители маргинальных групп, а вполне себе рядовые граждане. Больше 60% заражённых — люди в возрастной категории 40-45+. Чаще всего белгородцы заражаются ВИЧ-инфекцией через секс. «Одним из самых возрастных пациентов стал мужчина 70 лет, а из молодых белгородцев, попавших в грустную статистику, есть всего один ВИЧ-положительный. В прошлом году им стал юноша, которому едва исполнилось 18 лет. И в том, и в другом случае заразились они при обычном сексе, не подозревая, что их партнёр — ВИЧ-носитель», — уточняет врач. У ВИЧ-положительных беременных за последние пять лет в Белгородской области не родилось ни одного ребёнка, которому передалась бы инфекция. Это возможно благодаря химиопрофилактике будущих мам. Пройти бесплатное обследование может любой желающий в Центре борьбы со СПИД. Проконсультироваться можно по телефонам 34-52-09 или 34-52-10. Сдать тест стоит всем, у кого был незащищённый сексуальный контакт, кто планирует детей или не знает своего ВИЧ-статуса. В Белгородской области 2,5 тысячи ВИЧ-инфицированных пациентов проходят лечение Узнать подробнее Читайте также: После контакта с больным ВИЧ есть 72 часа на обращение к врачу, чтобы не заболеть Эксперты оценили ситуацию с ВИЧ в Белгородской области ВИЧ, туберкулёз, ИППП: какие инфекции находили у иностранцев в Белгородской области