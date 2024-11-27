Гладков: более 350 км белгородских дорог отремонтируют до конца 2025 года

Добавим, что в этом году на автодороге регионального значения Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки разместили более 12 километров шумовых полос, которые напоминают водителям о сохранении внимания на участках с повышенной опасностью — предупреждение происходит с помощью вибраций и шума. Их уже разместили в Новооскольском, Волоконовском, Вейделевском и Ровеньском районах.