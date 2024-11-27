Гладков: более 350 км белгородских дорог отремонтируют до конца 2025 года

Posted 27 ноября, 14:24
Published 27 ноября, 14:24
Modified 27 ноября, 14:26
Updated 27 ноября, 14:26
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём утреннем обращении рассказал жителям, что к концу 2025 года в регионе планируется привести в порядок более 350 километров дорог.
«Я уже рассказывал вам о том, что в 2025 году планируем выделить из всех уровней бюджета более 19 миллиардов рублей на капитальный ремонт и строительство наших дорог. Планируем привести в порядок более 350 километров автодорог в Белгородской области по итогам следующего года», — сообщил Гладков.
Глава региона также добавил, что область занимает одну из лидирующих позиций в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
«Вчера встречался с Романом Новиковым, руководителем „Росавтодора“, который особо отметил вклад Белгородской области в успешную реализацию нацпроекта „Безопасные качественные дороги“. Мы — один из тех регионов, которые обеспечивают выполнение показателей этого проекта по всей стране. Уверен, что и дальше мы постараемся не подводить федеральное правительство, а самое главное, продолжим выполнять качественно свою работу по достойному функционированию Белгородских дорог. В этой работе мы уже давно являемся эталонным регионом. Я надеюсь, что так будет и дальше», — отметил губернатор.
Добавим, что в этом году на автодороге регионального значения Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки разместили более 12 километров шумовых полос, которые напоминают водителям о сохранении внимания на участках с повышенной опасностью — предупреждение происходит с помощью вибраций и шума. Их уже разместили в Новооскольском, Волоконовском, Вейделевском и Ровеньском районах.