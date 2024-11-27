Два человека погибли, трое пострадали в ДТП под Белгородом

Около семи часов утра во вторник в регионе случилось ещё два ДТП. В первом пострадал 70-летний водитель «Москвича-2141», авария произошла в Старооскольском горокруге. Автомобилист не выдержал безопасную дистанцию, что привело к столкновению с Volkswagen Golf и Hyundai Solaris.