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Posted 27 ноября, 11:06

Published 27 ноября, 11:06

Modified 27 ноября, 11:06

Updated 27 ноября, 11:06

Два человека погибли, трое пострадали в ДТП под Белгородом

Два человека погибли, трое пострадали в ДТП под Белгородом

27 ноября 2024, 11:06
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
ДТП
Вчера, 26 ноября, в Белгородской области зарегистрировали четыре аварии с пострадавшими. Одно из происшествий закончилось гибелью двоих водителей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Смертельное ДТП случилось примерно в 22:10 в Яковлевском горокруге. Столкнулись Lada Priora и Hyundai Solaris. По предварительным данным УМВД, водитель первого авто проехал на красный, что и привело к аварии.

Погибли оба автомобилиста — 20 летний парень, который был за рулём «Приоры», и 58-летний мужчина, управлявший Hyundai. Пострадали трое пассажиров первого авто: 17-летняя девушка, 19-летний парень и 30-летняя женщина.

В Белгороде 26 ноября в утреннее время 72-летний водитель Lada Kalina повернул налево на разрешающий сигнал светофора, но не уступил дорогу Mitsubishi L200, которым управлял 42-летний мужчина. Из-за этого пассажирка отечественного авто пострадала.

Около семи часов утра во вторник в регионе случилось ещё два ДТП. В первом пострадал 70-летний водитель «Москвича-2141», авария произошла в Старооскольском горокруге. Автомобилист не выдержал безопасную дистанцию, что привело к столкновению с Volkswagen Golf и Hyundai Solaris.

В Алексеевском округе накануне столкнулись Lada Granta и Ford Focus. Пострадал 54-летний водитель первого авто.

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