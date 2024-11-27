Два человека погибли, трое пострадали в ДТП под Белгородом

Posted 27 ноября, 11:06
Published 27 ноября, 11:06
Modified 27 ноября, 11:06
Updated 27 ноября, 11:06
Смертельное ДТП случилось примерно в 22:10 в Яковлевском горокруге. Столкнулись Lada Priora и Hyundai Solaris. По предварительным данным УМВД, водитель первого авто проехал на красный, что и привело к аварии.
Погибли оба автомобилиста — 20 летний парень, который был за рулём «Приоры», и 58-летний мужчина, управлявший Hyundai. Пострадали трое пассажиров первого авто: 17-летняя девушка, 19-летний парень и 30-летняя женщина.
В Белгороде 26 ноября в утреннее время 72-летний водитель Lada Kalina повернул налево на разрешающий сигнал светофора, но не уступил дорогу Mitsubishi L200, которым управлял 42-летний мужчина. Из-за этого пассажирка отечественного авто пострадала.
Около семи часов утра во вторник в регионе случилось ещё два ДТП. В первом пострадал 70-летний водитель «Москвича-2141», авария произошла в Старооскольском горокруге. Автомобилист не выдержал безопасную дистанцию, что привело к столкновению с Volkswagen Golf и Hyundai Solaris.
В Алексеевском округе накануне столкнулись Lada Granta и Ford Focus. Пострадал 54-летний водитель первого авто.