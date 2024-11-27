Чиновники Старого Оскола не нашли тараканов, но кормить в ПВР будет другая фирма

В пункте временного размещения Старого Оскола пожаловались на нежеланную живность. Беженцам предлагали суп с тараканами, сообщал «ОК! Старый Оскол». Редакция Бел.Ру связывалась с гостиницей «Русь», где и проживали белгородцы. Там ответили, что беженцы у них не проживают, а как ПВР гостиницу никто не использовал.