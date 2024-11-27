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Posted 27 ноября, 13:05

Published 27 ноября, 13:05

Modified 27 ноября, 13:07

Updated 27 ноября, 13:07

Чиновники Старого Оскола не нашли тараканов, но кормить в ПВР будет другая фирма

Чиновники Старого Оскола не нашли тараканов, но кормить в ПВР будет другая фирма

27 ноября 2024, 13:05
Фото: Kandinsky.
Сюжет
Беженцы
Белгородцы, вынужденно покинувшие свои дома, нашли тараканов в еде, которую предлагает ПВР в Старом Осколе. По жалобам жителей столовую проверили: оказалось, что кормят беженцев не в гостинице «Русь», а в столовой «Славянка». Как разрешилась ситуация — читайте в материале Бел.Ру.

В пункте временного размещения Старого Оскола пожаловались на нежеланную живность. Беженцам предлагали суп с тараканами, сообщал «ОК! Старый Оскол». Редакция Бел.Ру связывалась с гостиницей «Русь», где и проживали белгородцы. Там ответили, что беженцы у них не проживают, а как ПВР гостиницу никто не использовал.

Журналисты Бел.Ру направили администрации Старооскольского округа официальный запрос об этом инциденте. Профильный департамент администрации выезжал на проверку по качеству питания и проводил опрос среди жильцов ПВР. Оказалось, что в самой гостинице «Русь» кухни нет, беженцев кормили в столовой «Славянка» ИП Кузнецова Т.А.

«Славянка» расположена недалеко от места проживания, но жителям, особенно пожилым и маломобильным гражданам, всё равно неудобно добираться, а скоро ещё и зимняя слякоть.

«В связи с этим решается вопрос о привлечении нового оператора питания, который будет осуществлять доставку в пункт временного размещения», — ответили Бел.Ру в запросе.

По поводу тараканов сообщили, что на момент проверки насекомых не заметили, но в столовой всё равно провели дезинсекцию, а ситуацию власти взяли на контроль.

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#Алёна Мальцева#Старый Оскол#Беженцы#Эксклюзив#Тараканы
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