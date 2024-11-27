Чиновники Старого Оскола не нашли тараканов, но кормить в ПВР будет другая фирма

Posted 27 ноября, 13:05
Published 27 ноября, 13:05
Modified 27 ноября, 13:07
Updated 27 ноября, 13:07
В пункте временного размещения Старого Оскола пожаловались на нежеланную живность. Беженцам предлагали суп с тараканами, сообщал «ОК! Старый Оскол». Редакция Бел.Ру связывалась с гостиницей «Русь», где и проживали белгородцы. Там ответили, что беженцы у них не проживают, а как ПВР гостиницу никто не использовал.
Журналисты Бел.Ру направили администрации Старооскольского округа официальный запрос об этом инциденте. Профильный департамент администрации выезжал на проверку по качеству питания и проводил опрос среди жильцов ПВР. Оказалось, что в самой гостинице «Русь» кухни нет, беженцев кормили в столовой «Славянка» ИП Кузнецова Т.А.
«Славянка» расположена недалеко от места проживания, но жителям, особенно пожилым и маломобильным гражданам, всё равно неудобно добираться, а скоро ещё и зимняя слякоть.
«В связи с этим решается вопрос о привлечении нового оператора питания, который будет осуществлять доставку в пункт временного размещения», — ответили Бел.Ру в запросе.
По поводу тараканов сообщили, что на момент проверки насекомых не заметили, но в столовой всё равно провели дезинсекцию, а ситуацию власти взяли на контроль.