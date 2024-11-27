Бюджет ФОМС на 2025 год обеспечит диспансеризацию для 100 млн застрахованных

Posted 27 ноября, 15:44
Published 27 ноября, 15:44
Modified 27 ноября, 15:44
Updated 27 ноября, 15:44
Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, сенаторы отметили позитивную динамику и увеличение объема доходов бюджета фонда.
Спикерами на заседании были председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова, председатель ФОМС Илья Баланин, зампред Счетной палаты РФ Галина Изотова. Об этом информирует «РИА Новости».
Как отметил Баланин, после выделения средств ОМС более чем ста миллионам граждан будет предоставлена возможность пройти диспансеризацию и профилактические осмотры в будущем году для своевременного выявления заболеваний. Более 27 миллионов человек получат услуги в стационарах, в рамках бюджета также будет обеспечено нужное количество медицинских визитов в год, которое покроют средствами ОМС. Более 37 миллионов пациентов с хроническими заболеваниями останутся под наблюдением врачей, подытожил глава ФОМС.
Законом также утверждены основные характеристики бюджета ФОМС на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
В соответствии с пояснением Совфеда запланированный совокупный объем доходов бюджета фонда на 2025 год составляет 4,33 триллиона рублей, что на 16,07% выше показателей 2024 года. На 2026 год доходы фонда ожидаются в размере 4,77 триллиона рублей, на 2027 год — 5,16 триллиона рублей. Доходы бюджета фонда складываются из страховых взносов, налогов, финансовых санкций по страховым взносам и средств федерального бюджета.
Общий объем расходов бюджета фонда на 2025 год ожидается в сумме 4,47 триллиона рублей, на 2026 год — 4,83 триллиона рублей, на 2027 год — 5,16 триллиона рублей.
Дефицит бюджета ФОМС в 2025 году составит 136,6 миллиарда рублей, в плановый период 2026 и 2027 годов — 55,4 миллиарда рублей и 0,8 миллиарда рублей соответственно. Предполагается финансировать его за счет переходящих остатков денежных средств бюджета фонда, говорится в сообщении пресс-службы Совфеда.
Расходы бюджета ФОМС осуществляются в рамках реализации мероприятий государственной программы РФ «Развитие здравоохранения».