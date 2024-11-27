Бюджет ФОМС на 2025 год обеспечит диспансеризацию для 100 млн застрахованных

Как отметил Баланин, после выделения средств ОМС более чем ста миллионам граждан будет предоставлена возможность пройти диспансеризацию и профилактические осмотры в будущем году для своевременного выявления заболеваний. Более 27 миллионов человек получат услуги в стационарах, в рамках бюджета также будет обеспечено нужное количество медицинских визитов в год, которое покроют средствами ОМС. Более 37 миллионов пациентов с хроническими заболеваниями останутся под наблюдением врачей, подытожил глава ФОМС.