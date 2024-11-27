Бобрицкого объявили в розыск, а Гладков ушёл на больничный: что обсуждали белгородцы

Posted 27 ноября, 15:30
Published 27 ноября, 15:30
Modified 27 ноября, 15:31
Updated 27 ноября, 15:31
Бывшего генерального директора «Приосколья» Геннадия Бобрицкого объявили в розыск по обвинению в уголовном преступлении, связанном с легализацией денег и растратой в особо крупном размере.
В карточке указали, что Бобрицкого переобъявили в розыск.
Напомним, что изначально его задержали в 2023 году, но позже перевели из СИЗО под домашний арест.
В прошлом году вместе с ним задержали и другого бизнесмена — Владимира Тебекина. Их обоих обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, за что предусмотрен крупный срок.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 27 ноября сообщил, что с сегодняшнего дня уходит на больничный. Отсутствовать на рабочем месте он будет примерно два-три дня и надеется, что уже в понедельник сможет вернуться в строй.
Также Гладков добавил, что из-за больничного не сможет в ближайшие будние дни проводить вечерние эфиры и публиковать утренние сообщения.
Напомним, что в последний раз глава региона уходил на больничный этим летом — в середине июля. Тогда он тоже обещал вернуться к рабочим обязанностям в понедельник и объяснял, что не болеет ничем серьёзным.
В результате вчерашней атаки БПЛА в приюте погибли как минимум пять собак. Многие животные получили травмы. Несколько ветклиник оказали помощь пострадавшим питомцам.
Руководительница клиники «Котёнок Гав» отметила, что из 72 животных около 30% находились в основном здании, где произошёл пожар. Даже те, кто не пострадал от огня, надышались опасным угарным газом.
В настоящее время в клинике находятся 11 собак, включая восьмерых щенков, для которых ищут передержку. Власти пообещали переместить животных, однако ветврачи не уверены, что это произойдёт. Пострадавшее же здание приюта уже вряд ли восстановят.
В «МедВете» также сообщали, что ухаживают за собакой в стабильно тяжёлом состоянии — у неё отёк лёгких и диарея, а у двух других питомцев наблюдается тошнота. Всех пострадавших поместили в кислородные камеры.
Отметим, что изначально было известно о трёх погибших собаках. Последнюю информацию о пострадавшем приюте и его животных можно узнать в материале Бел.Ру.