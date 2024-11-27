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Posted 27 ноября, 15:30

Published 27 ноября, 15:30

Modified 27 ноября, 15:31

Updated 27 ноября, 15:31

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что уходит на больничный

Бобрицкого объявили в розыск, а Гладков ушёл на больничный: что обсуждали белгородцы

27 ноября 2024, 15:30
Фото: 1MI. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что уходит на больничный
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Новости Белгорода
Стало известно, что бизнесмена Геннадия Бобрицкого объявили в уголовный розыск. Тем временем губернатор Вячеслав Гладков заявил, что уходит на больничный. А белгородцев беспокоит состояние собак, чей приют вчера попал под удар ВСУ.

Белгородского бизнесмена объявили в розыск

Бывшего генерального директора «Приосколья» Геннадия Бобрицкого объявили в розыск по обвинению в уголовном преступлении, связанном с легализацией денег и растратой в особо крупном размере.

В карточке указали, что Бобрицкого переобъявили в розыск.

Напомним, что изначально его задержали в 2023 году, но позже перевели из СИЗО под домашний арест.

В прошлом году вместе с ним задержали и другого бизнесмена — Владимира Тебекина. Их обоих обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, за что предусмотрен крупный срок.

Белгородского бизнесмена Геннадия Бобрицкого объявили в розыск
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Губернатор Гладков ушёл на больничный

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 27 ноября сообщил, что с сегодняшнего дня уходит на больничный. Отсутствовать на рабочем месте он будет примерно два-три дня и надеется, что уже в понедельник сможет вернуться в строй.

Также Гладков добавил, что из-за больничного не сможет в ближайшие будние дни проводить вечерние эфиры и публиковать утренние сообщения.

Напомним, что в последний раз глава региона уходил на больничный этим летом — в середине июля. Тогда он тоже обещал вернуться к рабочим обязанностям в понедельник и объяснял, что не болеет ничем серьёзным.

Гладков вновь объявил об уходе на больничный. Что случилось?
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Из-за атаки ВСУ пострадал приют для собак

В результате вчерашней атаки БПЛА в приюте погибли как минимум пять собак. Многие животные получили травмы. Несколько ветклиник оказали помощь пострадавшим питомцам.

Руководительница клиники «Котёнок Гав» отметила, что из 72 животных около 30% находились в основном здании, где произошёл пожар. Даже те, кто не пострадал от огня, надышались опасным угарным газом.

В настоящее время в клинике находятся 11 собак, включая восьмерых щенков, для которых ищут передержку. Власти пообещали переместить животных, однако ветврачи не уверены, что это произойдёт. Пострадавшее же здание приюта уже вряд ли восстановят.

В «МедВете» также сообщали, что ухаживают за собакой в стабильно тяжёлом состоянии — у неё отёк лёгких и диарея, а у двух других питомцев наблюдается тошнота. Всех пострадавших поместили в кислородные камеры.

Отметим, что изначально было известно о трёх погибших собаках. Последнюю информацию о пострадавшем приюте и его животных можно узнать в материале Бел.Ру.

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