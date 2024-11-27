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Posted 27 ноября, 06:35

Published 27 ноября, 06:35

Modified 27 ноября, 06:38

Updated 27 ноября, 06:38

Ранее Бобрицкого перевели из СИЗО под домашний арест

Белгородского бизнесмена Геннадия Бобрицкого объявили в розыск

27 ноября 2024, 06:35
Фото: Изображение Midjourney. Ранее Бобрицкого перевели из СИЗО под домашний арест
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Новости Белгорода
Редакции Бел.Ру стало известно, что бывшего гендиректора «Приосколья» разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. Сообщается, что он «переобъявлен» в розыск.

Белгородского бизнесмена — бывшего гендиректора «Приосколья» Геннадия Бобрицкого объявили в розыск.

Его обвиняют в совершении уголовного преступления. Вероятно, речь идёт о статье о легализации денежных средств, присвоении и растрате группой в особо крупном размере — мужчину задержали ещё в 2023 году, но потом отправили из СИЗО под домашний арест.

В карточке указали, что Бобрицкого переобъявили в розыск. Родился мужчина в 1961 году в Короче.

Карточка о розыске БобрицкогоКарточка о розыске Бобрицкого
Карточка о розыске Бобрицкого. Фото: bel.ru

Напомним, что Бобрицкого задержали вместе с Владимиром Тебекиным.

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