Белгородского бизнесмена Геннадия Бобрицкого объявили в розыск

Posted 27 ноября, 06:35
Published 27 ноября, 06:35
Modified 27 ноября, 06:38
Updated 27 ноября, 06:38
Белгородского бизнесмена — бывшего гендиректора «Приосколья» Геннадия Бобрицкого объявили в розыск.
Его обвиняют в совершении уголовного преступления. Вероятно, речь идёт о статье о легализации денежных средств, присвоении и растрате группой в особо крупном размере — мужчину задержали ещё в 2023 году, но потом отправили из СИЗО под домашний арест.
В карточке указали, что Бобрицкого переобъявили в розыск. Родился мужчина в 1961 году в Короче.