Белгородские медики провели уникальную операцию младенцу с очень редкой аномалией

Posted 27 ноября, 09:44
Published 27 ноября, 09:44
Modified 27 ноября, 09:44
Updated 27 ноября, 09:44
В областной детской больнице врачи успешно провели операцию новорождённому ребёнку с врождённой диафрагмальной грыжей. Такая аномалия встречается у одного ребёнка из 2500-3000.
В региональном минздраве объяснили, что при такой аномалии внутренние органы ребёнка перемещаются из брюшной полости в грудную, из-за чего оказывают сильное давление на лёгкие и сердце. Чтобы сохранить жизнь таким малышам, им проводят срочную операцию.
Младенца с диафрагмальной грыжей отправили на операцию на третий день после рождения. Для этого его перевели из перинатального центра в областную детскую больницу. Врачи успешно переместили грыжевые структуры на место и зашили дефект в диафрагме.
Мама и ребёнок уже готовятся к выписке домой.