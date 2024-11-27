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Posted 27 ноября, 09:44

Published 27 ноября, 09:44

Modified 27 ноября, 09:44

Updated 27 ноября, 09:44

Малыша уже готовят к выписке

Белгородские медики провели уникальную операцию младенцу с очень редкой аномалией

27 ноября 2024, 09:44
Фото: 1MI. Малыша уже готовят к выписке
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Медицина
У малыша обнаружили врождённое заболевание — диафрагмальную грыжу. Из-за этого белгородским врачам пришлось проводить операцию на третий день жизни ребёнка, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В областной детской больнице врачи успешно провели операцию новорождённому ребёнку с врождённой диафрагмальной грыжей. Такая аномалия встречается у одного ребёнка из 2500-3000.

В региональном минздраве объяснили, что при такой аномалии внутренние органы ребёнка перемещаются из брюшной полости в грудную, из-за чего оказывают сильное давление на лёгкие и сердце. Чтобы сохранить жизнь таким малышам, им проводят срочную операцию.

Младенца с диафрагмальной грыжей отправили на операцию на третий день после рождения. Для этого его перевели из перинатального центра в областную детскую больницу. Врачи успешно переместили грыжевые структуры на место и зашили дефект в диафрагме.

Мама и ребёнок уже готовятся к выписке домой.

Кадры с операции малышаКадры с операции малыша
Кадры с операции малышаКадры с операции малыша
Кадры с операции малыша. Фото: региональный минздрав
В ноге — неразорвавшийся снаряд: в Белгородской области провели уникальную операцию
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