Андрей Северилов: Меценатство повышает конкурентоспособность России

Posted 27 ноября, 14:31
Published 27 ноября, 14:31
Modified 27 ноября, 14:31
Updated 27 ноября, 14:31
Президент РСПП Александр Шохин отметил, что меценатство и благотворительность имеют глубокие корни в российском предпринимательстве. Он акцентировал внимание на значимости социально ответственного поведения бизнеса. Об этом пишет newizv.ru.
По словам президента логистического холдинга «А7» Андрея Северилова, бизнес обязан оказывать поддержку местному населению в регионах присутствия. Эта помощь не должна ограничиваться лишь спортивными инициативами, нужно охватывать культуру и поддерживать ветеранские организации. Если человек посвятил свою жизнь работе на предприятии, он имеет право рассчитывать не только на пенсионные выплаты и государство, но и на внимание со стороны той компании, в которой работал на протяжении своей карьеры.
Он также подчеркнул, что необходимо установить определенные стандарты для этой деятельности в компаниях, и она должна быть доступна не только крупным корпорациям, но и малому и среднему бизнесу. Каждый может внести свой вклад. Необязательно финансировать крупные федеральные музейные учреждения, можно поддержать и маленький музей, выставочный зал или детские шахматные секции. Возможности безграничны, отметил Северилов.
В ходе обсуждения были упомянуты исторические примеры: Сергей Дягилев, Савва Мамонтов и Иван Морозов осознавали важность корпоративной культуры для развития общества. Участники встречи пришли к выводу, что современные компании должны брать с них пример, поддерживая как большие музеи, так и малые местные культурные проекты.
Генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова акцентировала внимание на том, что сотрудничество музеев с бизнесом и меценатами играет ключевую роль в популяризации культурного наследия. Она отметила необходимость поддержки со стороны бизнеса, чтобы музеи могли эффективно осуществлять свою миссию по презентации и популяризации наследия, даже при наличии государственных субсидий.