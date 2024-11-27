Андрей Северилов: Меценатство повышает конкурентоспособность России

По словам президента логистического холдинга «А7» Андрея Северилова, бизнес обязан оказывать поддержку местному населению в регионах присутствия. Эта помощь не должна ограничиваться лишь спортивными инициативами, нужно охватывать культуру и поддерживать ветеранские организации. Если человек посвятил свою жизнь работе на предприятии, он имеет право рассчитывать не только на пенсионные выплаты и государство, но и на внимание со стороны той компании, в которой работал на протяжении своей карьеры.