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Posted 27 ноября, 14:31

Published 27 ноября, 14:31

Modified 27 ноября, 14:31

Updated 27 ноября, 14:31

Президент логистического холдинга «А7» Андрей Северилов.

Андрей Северилов: Меценатство повышает конкурентоспособность России

27 ноября 2024, 14:31
Фото: Дмитрий Новиков.. Пресс-служба РСПП.. Президент логистического холдинга «А7» Андрей Северилов.
В России возрождаются традиции меценатства. Важность благотворительности для развития бизнеса обсуждалась на сессии «Вклад меценатов в развитие общества» в рамках форума «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге.

Президент РСПП Александр Шохин отметил, что меценатство и благотворительность имеют глубокие корни в российском предпринимательстве. Он акцентировал внимание на значимости социально ответственного поведения бизнеса. Об этом пишет newizv.ru.

По словам президента логистического холдинга «А7» Андрея Северилова, бизнес обязан оказывать поддержку местному населению в регионах присутствия. Эта помощь не должна ограничиваться лишь спортивными инициативами, нужно охватывать культуру и поддерживать ветеранские организации. Если человек посвятил свою жизнь работе на предприятии, он имеет право рассчитывать не только на пенсионные выплаты и государство, но и на внимание со стороны той компании, в которой работал на протяжении своей карьеры.

Он также подчеркнул, что необходимо установить определенные стандарты для этой деятельности в компаниях, и она должна быть доступна не только крупным корпорациям, но и малому и среднему бизнесу. Каждый может внести свой вклад. Необязательно финансировать крупные федеральные музейные учреждения, можно поддержать и маленький музей, выставочный зал или детские шахматные секции. Возможности безграничны, отметил Северилов.

В ходе обсуждения были упомянуты исторические примеры: Сергей Дягилев, Савва Мамонтов и Иван Морозов осознавали важность корпоративной культуры для развития общества. Участники встречи пришли к выводу, что современные компании должны брать с них пример, поддерживая как большие музеи, так и малые местные культурные проекты.

Генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова акцентировала внимание на том, что сотрудничество музеев с бизнесом и меценатами играет ключевую роль в популяризации культурного наследия. Она отметила необходимость поддержки со стороны бизнеса, чтобы музеи могли эффективно осуществлять свою миссию по презентации и популяризации наследия, даже при наличии государственных субсидий.

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