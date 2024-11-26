За что премируют мэра Белгорода и почему подорожало сливочное масло?

Posted 26 ноября, 15:30
Published 26 ноября, 15:30
Modified 26 ноября, 15:30
Updated 26 ноября, 15:30
Пока ещё действующего мэра Белгорода Валентина Демидова снова премируют. Такое решение приняли белгородские депутаты на сессии горсовета 26 ноября. Причиной стало исполнение городского бюджета за девять месяцев 2024 года.
Сумму денежного поощрения не сообщили, как и в прошлый раз — в 2023-м. Тогда Демидова наградили за исполнение бюджета по итогам первого полугодия 2023 года и за годовой бюджет.
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Из-за заметного подорожания сливочного масла этой осенью в 21 российском регионе заключили специальные соглашения по сдерживанию роста цен. Теперь производители до конца 2024 года должны будут информировать ФАС о каждом планируемом повышении и обосновывать такое решение.
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