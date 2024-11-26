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Posted 26 ноября, 15:30

Published 26 ноября, 15:30

Modified 26 ноября, 15:30

Updated 26 ноября, 15:30

Сливочное масло подорожало в том числе в Белгородской области

За что премируют мэра Белгорода и почему подорожало сливочное масло?

26 ноября 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney. Сливочное масло подорожало в том числе в Белгородской области
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Новости Белгорода
Пока Курскую область атакуют дальнобойными ракетами, Белгородская концентрируется на мирной повестке. Например, на новой премии мэра Белгорода, причинах стремительного подорожания сливочного масла в регионе и востребованностью туров в Абхазию.

Мэру — премию

Пока ещё действующего мэра Белгорода Валентина Демидова снова премируют. Такое решение приняли белгородские депутаты на сессии горсовета 26 ноября. Причиной стало исполнение городского бюджета за девять месяцев 2024 года.

Сумму денежного поощрения не сообщили, как и в прошлый раз — в 2023-м. Тогда Демидова наградили за исполнение бюджета по итогам первого полугодия 2023 года и за годовой бюджет.

Получить эту информацию журналистам не удаётся из-за специального закона о персональных данных.

Белгородский мэр Валентин Демидов получит ещё одну премию за исполнение бюджета
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Почему подорожало масло?

Из-за заметного подорожания сливочного масла этой осенью в 21 российском регионе заключили специальные соглашения по сдерживанию роста цен. Теперь производители до конца 2024 года должны будут информировать ФАС о каждом планируемом повышении и обосновывать такое решение.

Подорожало сливочное масло из-за увеличения затрат на закупку сырого молока и молочных жиров. В Белгородской области, по данным Белгородстата, за неделю сливочное масло подорожало на 1,27%.

Названа причина подорожания сливочного масла в Белгородской области
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Протесты в Абхазии и белгородские туристы

В ноябре в Абхазии начались массовые акции протеста, которые привели к отставке президента Аслана Бжания.

Абхазия — одно из популярных направлений для отдыха среди белгородцев. Корреспонденты Бел.Ру поговорили со специалистом и выяснили, повлияли ли политические волнения на спрос на абхазские курорты у жителей региона.

Оказалось, что некоторые белгородцы действительно досрочно прервали свои поездки в Абхазию. Эксперт объяснил это явление.

Переворот не помешал? Отменяют ли белгородцы туры в Абхазию
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