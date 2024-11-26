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Posted 26 ноября, 06:22

Published 26 ноября, 06:22

Modified 26 ноября, 06:24

Updated 26 ноября, 06:24

По Белгородской области за день выпустили 18 беспилотников

В оперштабе ответили, почему в белгородском Губкине звучали взрывы

26 ноября 2024, 06:22
Фото: Изображение Midjourney. По Белгородской области за день выпустили 18 беспилотников

По Белгородской области за день выпустили 71 боеприпас и 18 БПЛА

Сюжет
Обстрел
Под удар попали семь приграничных районов, а также Губкин. Есть разрушения. Кроме того, ещё накануне стало известно о погибшем и пострадавшем мирных жителях.

25 ноября ВСУ выпустили по Белгородской области 71 боеприпас и 18 БПЛА. Есть последствия.

Громко накануне было в том числе в Губкине. Местные жители сообщали о прозвучавших взрывах. Как сообщили в оперштабе, город был атакован беспилотником. Повреждена кровля нежилого здания.

В Шебекино накануне в результате атаки ВСУ погиб мирный житель. Ещё один мужчина ранен: медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Всего в округе за день от обстрелов и атак БПЛА повреждены семь многоквартирных и четыре частных дома, два соцобъекта, гараж, 10 легковушек и два грузовика.

В Борисовском районе после ударов двух дронов-камикадзе пострадали два частных дома и коммерческий объект. В Белгородском районе повреждён легковой автомобиль.

В Валуйском и Грайворонском округах, Волоконовском и Краснояружском районах последствий обстрелов и атак БПЛА не выявили.

Мужчина погиб после атаки ВСУ на Белгородскую область, ещё один ранен
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