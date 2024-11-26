В оперштабе ответили, почему в белгородском Губкине звучали взрывы

Posted 26 ноября, 06:22
Published 26 ноября, 06:22
Modified 26 ноября, 06:24
Updated 26 ноября, 06:24
25 ноября ВСУ выпустили по Белгородской области 71 боеприпас и 18 БПЛА. Есть последствия.
Громко накануне было в том числе в Губкине. Местные жители сообщали о прозвучавших взрывах. Как сообщили в оперштабе, город был атакован беспилотником. Повреждена кровля нежилого здания.
В Шебекино накануне в результате атаки ВСУ погиб мирный житель. Ещё один мужчина ранен: медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.
Всего в округе за день от обстрелов и атак БПЛА повреждены семь многоквартирных и четыре частных дома, два соцобъекта, гараж, 10 легковушек и два грузовика.
В Борисовском районе после ударов двух дронов-камикадзе пострадали два частных дома и коммерческий объект. В Белгородском районе повреждён легковой автомобиль.
В Валуйском и Грайворонском округах, Волоконовском и Краснояружском районах последствий обстрелов и атак БПЛА не выявили.