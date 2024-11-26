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Posted 26 ноября, 16:09

Published 26 ноября, 16:09

Modified 26 ноября, 16:09

Updated 26 ноября, 16:09

Вакцины против бешенства оставляют в белгородских лесах

В белгородских лесах разложили брикеты-приманки против бешенства

26 ноября 2024, 16:09
Фото: управление ветеринарии региона. Вакцины против бешенства оставляют в белгородских лесах
Сюжет
Вакцинация
На территории Белгородской области разложили более 22 тысяч доз вакцин против бешенства. О том, кто их съест и где их разместили, сообщили сотрудники управления ветеринарии региона.

В Белгородской области подошли к концу осенние мероприятия по вакцинации диких животных против бешенства. Специалисты управления ветеринарии региона совместно с сотрудниками Экоохотнадзора разложили по территории региона более 22 тысяч доз вакцин, которые выглядят как брикеты-приманки.

Лекарства разместили в местах, где чаще всего встречаются дикие животные, крупных сельскохозяйственных предприятиях, животноводческих хозяйствах и населённых пунктах.

Чаще всего бешенством в Белгородской области заражаются лисы, енотовидные собаки и барсуки. А профилактические мероприятия проводят дважды в год — весной и осенью. Дополнительные мероприятия могут провести и в середине лета.

Отметим, что прошлой осенью в регионе разместили 48 тысяч вакцин против бешенства. В чём причина уменьшения количества брикетов, неизвестно.

Дозы вакцин против бешенстваДозы вакцин против бешенства
Дозы вакцин против бешенстваДозы вакцин против бешенства
Дозы вакцин против бешенства. Фото: управление ветеринарии региона
Полезная «таблетка»: в белгородских лесах разложили лекарство от бешенства
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Животные#Бешенство#Вакцинация#Новости Белгорода#Белгород#Вакцинация от бешенства
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