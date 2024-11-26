В белгородских лесах разложили брикеты-приманки против бешенства

Posted 26 ноября, 16:09
Published 26 ноября, 16:09
Modified 26 ноября, 16:09
Updated 26 ноября, 16:09
В Белгородской области подошли к концу осенние мероприятия по вакцинации диких животных против бешенства. Специалисты управления ветеринарии региона совместно с сотрудниками Экоохотнадзора разложили по территории региона более 22 тысяч доз вакцин, которые выглядят как брикеты-приманки.
Лекарства разместили в местах, где чаще всего встречаются дикие животные, крупных сельскохозяйственных предприятиях, животноводческих хозяйствах и населённых пунктах.
Чаще всего бешенством в Белгородской области заражаются лисы, енотовидные собаки и барсуки. А профилактические мероприятия проводят дважды в год — весной и осенью. Дополнительные мероприятия могут провести и в середине лета.
Отметим, что прошлой осенью в регионе разместили 48 тысяч вакцин против бешенства. В чём причина уменьшения количества брикетов, неизвестно.