В Белгороде приняли генплан до 2030 года

Например, все предложения Константина Кошкина по велоинфраструктуре отклонили, но другой девушке — Наталье Овчаровой — не отказали на предложение о велосипедной инфраструктуре. Она попросила власти при проведении ремонтов дорог, парков и возведении новых объектов закладывать транспортные дорожки туда. Власти пообещали рассмотреть это в следующих проектах.