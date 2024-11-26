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Posted 26 ноября, 15:43

Published 26 ноября, 15:43

Modified 26 ноября, 15:45

Updated 26 ноября, 15:45

В Белгороде приняли генплан до 2030 года

В Белгороде приняли генплан до 2030 года

26 ноября 2024, 15:43
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Градостроительство
26 ноября 2024 года прошла очередная сессия Белгородского городского совета. На ней приняли единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования областной столицы. Основные предложения по велоинфраструктуре отклонили.

Белгородский городской совет принял единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования Белгорода. На общественных обсуждениях горожане могли внести свои правки. На последней сессии горсовета рассказали, что часть предложений белгородцев приняли, но есть и отказы.

Например, все предложения Константина Кошкина по велоинфраструктуре отклонили, но другой девушке — Наталье Овчаровой — не отказали на предложение о велосипедной инфраструктуре. Она попросила власти при проведении ремонтов дорог, парков и возведении новых объектов закладывать транспортные дорожки туда. Власти пообещали рассмотреть это в следующих проектах.

Напомним, что ранее редакция Бел.Ру общалась с активистом на тему генплана Белгорода. Там мы разобрали идеи для улучшения, коммуникацию между населением и администрацией и недочёты в проекте.

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#Алёна Мальцева#Белгород#Велоинфраструктура#Градостроительство
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