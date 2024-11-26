В Белгороде приняли генплан до 2030 года

Posted 26 ноября, 15:43
Published 26 ноября, 15:43
Modified 26 ноября, 15:45
Updated 26 ноября, 15:45
Белгородский городской совет принял единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования Белгорода. На общественных обсуждениях горожане могли внести свои правки. На последней сессии горсовета рассказали, что часть предложений белгородцев приняли, но есть и отказы.
Например, все предложения Константина Кошкина по велоинфраструктуре отклонили, но другой девушке — Наталье Овчаровой — не отказали на предложение о велосипедной инфраструктуре. Она попросила власти при проведении ремонтов дорог, парков и возведении новых объектов закладывать транспортные дорожки туда. Власти пообещали рассмотреть это в следующих проектах.
Напомним, что ранее редакция Бел.Ру общалась с активистом на тему генплана Белгорода. Там мы разобрали идеи для улучшения, коммуникацию между населением и администрацией и недочёты в проекте.