Уже в следующем году в парке Белгорода заработает открытый кинотеатр

Posted 26 ноября, 14:16
Published 26 ноября, 14:16
Modified 26 ноября, 14:16
Updated 26 ноября, 14:16
В Центральном парке имени. В. И. Ленина в Белгороде уже на 90% закончили строительство открытого кинотеатра. В настоящее время рабочие обшивают конструкции деревом и монтируют декоративные элементы. Для выполнения этих работ требуется всего пять человек.
Полностью завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируют уже в следующем году. В кинотеатре будут показывать художественные фильмы, трансляции спортивных матчей, турниров по киберспорту и концертов. В летний период зрителей от солнца спасут теневые навесы.
Но и это не всё: в кинотеатре будет небольшая сцена, на которой можно будет устраивать различные мероприятия и встречи.
«Идея строительства такой площадки не новая. Подобный кинотеатр был в парке в советские годы и пользовался большой популярностью у горожан. При реконструкции общественного пространства приняли решение возродить старые традиции. Строится кинотеатр в уютной зелёной зоне недалеко от фонтана „Кувшинка““, — объяснил мэр Белгорода Валентин Демидов.
Общая площадь нового кинотеатра составила 330 квадратных метров.