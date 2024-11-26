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Posted 26 ноября, 14:16

Published 26 ноября, 14:16

Modified 26 ноября, 14:16

Updated 26 ноября, 14:16

Открытый кинотеатр в Белгороде

Уже в следующем году в парке Белгорода заработает открытый кинотеатр

26 ноября 2024, 14:16
Фото: страница Валентина Демидова. Открытый кинотеатр в Белгороде
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Новости Белгорода
В кинотеатре жители региона смогут не только смотреть различные матчи, фильмы и концерты, но и устраивать мероприятия — для этого на территории объекта оборудовали сцену, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

В Центральном парке имени. В. И. Ленина в Белгороде уже на 90% закончили строительство открытого кинотеатра. В настоящее время рабочие обшивают конструкции деревом и монтируют декоративные элементы. Для выполнения этих работ требуется всего пять человек.

Полностью завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируют уже в следующем году. В кинотеатре будут показывать художественные фильмы, трансляции спортивных матчей, турниров по киберспорту и концертов. В летний период зрителей от солнца спасут теневые навесы.

Но и это не всё: в кинотеатре будет небольшая сцена, на которой можно будет устраивать различные мероприятия и встречи.

«Идея строительства такой площадки не новая. Подобный кинотеатр был в парке в советские годы и пользовался большой популярностью у горожан. При реконструкции общественного пространства приняли решение возродить старые традиции. Строится кинотеатр в уютной зелёной зоне недалеко от фонтана „Кувшинка““, — объяснил мэр Белгорода Валентин Демидов.

Общая площадь нового кинотеатра составила 330 квадратных метров.

Открытый кинотеатр в БелгородеОткрытый кинотеатр в Белгороде
Открытый кинотеатр в БелгородеОткрытый кинотеатр в Белгороде
Открытый кинотеатр в БелгородеОткрытый кинотеатр в Белгороде
Открытый кинотеатр в БелгородеОткрытый кинотеатр в Белгороде
Открытый кинотеатр в БелгородеОткрытый кинотеатр в Белгороде
Открытый кинотеатр в Белгороде. Фото: страница Валентина Демидова
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