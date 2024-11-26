Уже в следующем году в парке Белгорода заработает открытый кинотеатр

В Центральном парке имени. В. И. Ленина в Белгороде уже на 90% закончили строительство открытого кинотеатра. В настоящее время рабочие обшивают конструкции деревом и монтируют декоративные элементы. Для выполнения этих работ требуется всего пять человек.