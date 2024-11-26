Троим белгородским охотникам грозит «уголовка» за убийство кабана

Posted 26 ноября, 06:35
Published 26 ноября, 06:35
Modified 26 ноября, 06:37
Updated 26 ноября, 06:37
В Старооскольском горокруге трое мужчин попались на незаконной охоте. Произошло это в заказнике «Дмитриевский». Мужчины так и не смогли объяснить, что делают в охотугодьях. Однако ответ был очевиден: неподалёку сотрудники Экоохотнадзора и окружного ОМВД обнаружили тушу самки кабана.
Ветеринары установили, что погибло животное от огнестрельного ранения. Убившая её пуля, как выяснилось, была выпущена из карабина одного из нарушителей.
Какого именно — не уточняется. Известно, что один из участников охоты уже трижды привлекался к ответственности за нарушения, дважды полицейские забирали у него ружьё.
Сотрудники Экоохотнадзора подсчитали, что мужчины нанесли охотничьему фонду ущерб в размере 210 тысяч рублей. Им сейчас также грозит уголовная ответственность.