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Posted 26 ноября, 06:35

Published 26 ноября, 06:35

Modified 26 ноября, 06:37

Updated 26 ноября, 06:37

Трое мужчин в Белгородской области попались на незаконной охоте

Троим белгородским охотникам грозит «уголовка» за убийство кабана

26 ноября 2024, 06:35
Фото: 1MI. Трое мужчин в Белгородской области попались на незаконной охоте
Сюжет
Уголовное дело
На территории заказника «Дмитриевский» в Старооскольском округе пойманы трое мужчин. Всех их обвинили в незаконной охоте. Охота, стоит напомнить, сейчас запрещена в Белгородской области. Чего им стоила неосторожность?

В Старооскольском горокруге трое мужчин попались на незаконной охоте. Произошло это в заказнике «Дмитриевский». Мужчины так и не смогли объяснить, что делают в охотугодьях. Однако ответ был очевиден: неподалёку сотрудники Экоохотнадзора и окружного ОМВД обнаружили тушу самки кабана.

Ветеринары установили, что погибло животное от огнестрельного ранения. Убившая её пуля, как выяснилось, была выпущена из карабина одного из нарушителей.

Какого именно — не уточняется. Известно, что один из участников охоты уже трижды привлекался к ответственности за нарушения, дважды полицейские забирали у него ружьё.

Сотрудники Экоохотнадзора подсчитали, что мужчины нанесли охотничьему фонду ущерб в размере 210 тысяч рублей. Им сейчас также грозит уголовная ответственность.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Новости Старого Оскола#Белгород#Кабан#Экоохотнадзор#Незаконная охота#Старооскольский горокруг
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