Троим белгородским охотникам грозит «уголовка» за убийство кабана

В Старооскольском горокруге трое мужчин попались на незаконной охоте. Произошло это в заказнике «Дмитриевский». Мужчины так и не смогли объяснить, что делают в охотугодьях. Однако ответ был очевиден: неподалёку сотрудники Экоохотнадзора и окружного ОМВД обнаружили тушу самки кабана.