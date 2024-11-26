Троих мигрантов после громкой истории под Белгородом выдворят из РФ

Ещё одного жителя Таджикистана обвинили в нарушении части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранцем режима пребывания в РФ, выразившееся в отсутствии документов на такое право). Мужчина либо не имел документов, подтверждающих право на проживание в РФ, либо потерял их и не сообщил об этом в соответствующие органы. Он выплатит 2 тысячи рублей и тоже покинет пределы страны.