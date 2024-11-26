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Posted 26 ноября, 12:26

Published 26 ноября, 12:26

Modified 26 ноября, 12:26

Updated 26 ноября, 12:26

Работавших нелегально мигрантов обнаружили в Чернянском районе

Троих мигрантов после громкой истории под Белгородом выдворят из РФ

26 ноября 2024, 12:26
Фото: Изображение Midjourney. Работавших нелегально мигрантов обнаружили в Чернянском районе
Чернянский районный суд рассмотрел три дела против граждан Таджикистана, которые нарушили Федеральный закон «О миграционном учёте иностранных лиц и лиц без гражданства РФ». Всех их решили выдворить из страны.

Двоих граждан Таджикистана признали виновными в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 18.8 КоАП РФ (повторное в течение одного года совершение иностранным гражданином или лицом без гражданства административного правонарушения).

Им назначили штрафы по 5 тысяч рублей. Также их «принудительно выдворят» за пределы РФ.

Ещё одного жителя Таджикистана обвинили в нарушении части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранцем режима пребывания в РФ, выразившееся в отсутствии документов на такое право). Мужчина либо не имел документов, подтверждающих право на проживание в РФ, либо потерял их и не сообщил об этом в соответствующие органы. Он выплатит 2 тысячи рублей и тоже покинет пределы страны.

Постановления уже вступили в законную силу.

Напомним, что всего на одном из предприятий Чернянского района правоохранительные органы обнаружили девятерых нелегалов.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Мигранты#Чернянский район#Выдворение#Белгород
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