Троих мигрантов после громкой истории под Белгородом выдворят из РФ

Posted 26 ноября, 12:26
Published 26 ноября, 12:26
Modified 26 ноября, 12:26
Updated 26 ноября, 12:26
Двоих граждан Таджикистана признали виновными в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 18.8 КоАП РФ (повторное в течение одного года совершение иностранным гражданином или лицом без гражданства административного правонарушения).
Им назначили штрафы по 5 тысяч рублей. Также их «принудительно выдворят» за пределы РФ.
Ещё одного жителя Таджикистана обвинили в нарушении части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранцем режима пребывания в РФ, выразившееся в отсутствии документов на такое право). Мужчина либо не имел документов, подтверждающих право на проживание в РФ, либо потерял их и не сообщил об этом в соответствующие органы. Он выплатит 2 тысячи рублей и тоже покинет пределы страны.
Постановления уже вступили в законную силу.
Напомним, что всего на одном из предприятий Чернянского района правоохранительные органы обнаружили девятерых нелегалов.