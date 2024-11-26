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Posted 26 ноября, 09:50

Published 26 ноября, 09:50

Modified 26 ноября, 09:50

Updated 26 ноября, 09:50

Надин Гейслер (Надежда Россинская)

Суд вновь продлил арест белгородской волонтёрке Надин Гейслер*

26 ноября 2024, 09:50
Фото: «Фонарь». Надин Гейслер (Надежда Россинская)
Сюжет
Новости Белгорода
Волонтёрка Надежда Россинская*, более известная как Надин Гейслер, находится под стражей уже почти год. И останется там ещё на два месяца по решению Свердловского районного суда Белгорода. Надежда рассказала «Фонарю», что думает о своём возможном обвинении в госизмене.

Надежда Россинская пробудет под арестом до 31 января 2025 года. Сторона обвинения объяснила, что четвёртое продление нахождения девушки под стражей связано с тем, что часть лингвистических и фонографических экспертиз ещё не готовы. Ждать их результатов придётся до конца декабря.

Представитель Следкома заявил, что Россинская может быть причастна «к более тяжким преступлениям» — в частности, к госизмене. Ведомству необходимо проверить эту информацию.

«Я не знаю, как молодая девушка могла совершить такие тяжкие преступления. Это даже как-то звучит дискредитирующе для ФСБ», — цитирует слова Россинской «Фонарь».

Девушку задержали в феврале 2024 года по подозрению в публичных призывах к деятельности против безопасности государства.

* Надежда Россинская внесена в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Белгородской волонтёрке Надин Гейслер вновь продлили нахождение в СИЗО
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