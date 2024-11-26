Суд вновь продлил арест белгородской волонтёрке Надин Гейслер*

Posted 26 ноября, 09:50
Published 26 ноября, 09:50
Modified 26 ноября, 09:50
Updated 26 ноября, 09:50
Надежда Россинская пробудет под арестом до 31 января 2025 года. Сторона обвинения объяснила, что четвёртое продление нахождения девушки под стражей связано с тем, что часть лингвистических и фонографических экспертиз ещё не готовы. Ждать их результатов придётся до конца декабря.
Представитель Следкома заявил, что Россинская может быть причастна «к более тяжким преступлениям» — в частности, к госизмене. Ведомству необходимо проверить эту информацию.
«Я не знаю, как молодая девушка могла совершить такие тяжкие преступления. Это даже как-то звучит дискредитирующе для ФСБ», — цитирует слова Россинской «Фонарь».
Девушку задержали в феврале 2024 года по подозрению в публичных призывах к деятельности против безопасности государства.
* Надежда Россинская внесена в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга