Суд вновь продлил арест белгородской волонтёрке Надин Гейслер*

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Волонтёрка Надежда Россинская*, более известная как Надин Гейслер, находится под стражей уже почти год. И останется там ещё на два месяца по решению Свердловского районного суда Белгорода. Надежда рассказала «Фонарю», что думает о своём возможном обвинении в госизмене.