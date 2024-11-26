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Posted 26 ноября, 07:45

Published 26 ноября, 07:45

Modified 26 ноября, 07:45

Updated 26 ноября, 07:45

Руководитель госучреждения заплатит штраф за мошенничество

Руководитель белгородского госучреждения похитил крупную сумму из бюджета

26 ноября 2024, 07:45
Фото: 1MI. Руководитель госучреждения заплатит штраф за мошенничество
Сюжет
Мошенничество
Житель Валуйского округа украл крупную сумму бюджетных средств, однако сколько именно — неизвестно. В УФСБ уточнили, что подсудимый заключал фиктивные контракты с индивидуальными предпринимателями.

Житель Валуйского округа, работая руководителем государственного учреждения, придумал мошенническую схему по хищению крупной суммы из бюджета. Для этого он, пользуясь служебным положением, заключил фиктивные договоры с индивидуальными предпринимателями. Часть из полученных денег он уже использовал в личных целях.

Мужчину обвинили в преступлении по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему назначили наказание в виде штрафа. Однако в ведомстве не уточнили, сколько денег белгородец похитил и сколько он заплатит в виде штрафа.

Приговор уже вступил в законную силу.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Мошенничество#Хищение#Бюджетные средства#Белгород#Валуйский горокруг
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