Руководитель белгородского госучреждения похитил крупную сумму из бюджета

Posted 26 ноября, 07:45
Published 26 ноября, 07:45
Modified 26 ноября, 07:45
Updated 26 ноября, 07:45
Житель Валуйского округа, работая руководителем государственного учреждения, придумал мошенническую схему по хищению крупной суммы из бюджета. Для этого он, пользуясь служебным положением, заключил фиктивные договоры с индивидуальными предпринимателями. Часть из полученных денег он уже использовал в личных целях.
Мужчину обвинили в преступлении по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему назначили наказание в виде штрафа. Однако в ведомстве не уточнили, сколько денег белгородец похитил и сколько он заплатит в виде штрафа.
Приговор уже вступил в законную силу.