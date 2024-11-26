Руководитель белгородского госучреждения похитил крупную сумму из бюджета

Мужчину обвинили в преступлении по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему назначили наказание в виде штрафа. Однако в ведомстве не уточнили, сколько денег белгородец похитил и сколько он заплатит в виде штрафа.