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Posted 26 ноября, 10:10

Published 26 ноября, 10:10

Modified 26 ноября, 10:10

Updated 26 ноября, 10:10

Путин поблагодарил белгородских коммунальщиков

Президент лично поблагодарил двух белгородских коммунальщиков. Что они сделали?

26 ноября 2024, 10:10
Фото: Изображение Midjourney. Путин поблагодарил белгородских коммунальщиков

Путин поблагодарил двоих сотрудников Белгорблагоустройства

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Новости Белгорода
В апреле прошлого года в Белгороде упала авиабомба, из-за чего во дворе образовалась 20-метровая воронка. В ликвидации последствий участвовали и двое коммунальщиков, которых позднее лично поблагодарил Владимир Путин, сообщили в Telegram-канале Белгорблагоустройства «Уютный Белгород».

20 апреля 2023 года в Белгороде произошёл нештатный сход боеприпаса с самолёта, из-за чего на земле образовалась 20-метровая воронка, а ближайшие здания и автомобили получили повреждения.

Из-за случившегося власти приняли решение эвакуировать 3000 жителей в радиусе 200 метров. В этой работе приняли участие и сотрудники Белгорблагоустройства.

Так, Юрий Погорелов участвовал в поисковых работах и подготовке к эвакуации и тем самым помог оперативно найти боеприпас. А Виталий Дмитриев отвечал за безопасную перевозку боеприпаса на специальный полигон.

За проявленное мужество президент России Владимир Путин лично поблагодарил двух отличившихся коммунальщиков.

Юрий Погорелов и Виталий ДмитриевЮрий Погорелов и Виталий Дмитриев
Юрий Погорелов и Виталий Дмитриев. Фото: «Уютный Белгород»

Напомним, что в июне 2023 года сотрудников БГБ наградили за ликвидацию последствий ЧС, произошедшей 20 апреля. В результате того происшествия пострадали несколько человек.

Сотрудников БГБ наградили за ликвидацию последствий падения авиабомб в Белгороде
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