Президент лично поблагодарил двух белгородских коммунальщиков. Что они сделали?

Путин поблагодарил двоих сотрудников Белгорблагоустройства

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В апреле прошлого года в Белгороде упала авиабомба, из-за чего во дворе образовалась 20-метровая воронка. В ликвидации последствий участвовали и двое коммунальщиков, которых позднее лично поблагодарил Владимир Путин, сообщили в Telegram-канале Белгорблагоустройства «Уютный Белгород».