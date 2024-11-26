Президент лично поблагодарил двух белгородских коммунальщиков. Что они сделали?

Posted 26 ноября, 10:10
Published 26 ноября, 10:10
Modified 26 ноября, 10:10
Updated 26 ноября, 10:10
20 апреля 2023 года в Белгороде произошёл нештатный сход боеприпаса с самолёта, из-за чего на земле образовалась 20-метровая воронка, а ближайшие здания и автомобили получили повреждения.
Из-за случившегося власти приняли решение эвакуировать 3000 жителей в радиусе 200 метров. В этой работе приняли участие и сотрудники Белгорблагоустройства.
Так, Юрий Погорелов участвовал в поисковых работах и подготовке к эвакуации и тем самым помог оперативно найти боеприпас. А Виталий Дмитриев отвечал за безопасную перевозку боеприпаса на специальный полигон.
За проявленное мужество президент России Владимир Путин лично поблагодарил двух отличившихся коммунальщиков.
Напомним, что в июне 2023 года сотрудников БГБ наградили за ликвидацию последствий ЧС, произошедшей 20 апреля. В результате того происшествия пострадали несколько человек.