Полиция Белгорода не платила за содержание МКД над первым отделом и попала под иск УК

Изначально истец подавал в суд документы на УМВД по Белгородской области, но по ходатайству ответчика поменяли — этот отдел часть УМВД по Белгороду. Кроме того, в УК уточнили и требования, а именно 313 тыс. рублей за долг за 9 месяцев 2021 года, 145 тыс. пени за период с октября 2021 по апрель 2024 года, 555 тыс. рублей задолженности за содержание жилья за 15 месяцев с 2021 по 2022 год и пени с сентября 2021 по апрель 2024 года в размере 271 тыс. рублей. А ещё неустойку в размере 417 тыс. рублей.