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Posted 26 ноября, 11:56

Published 26 ноября, 11:56

Modified 26 ноября, 11:58

Updated 26 ноября, 11:58

Отдел полиции №1 в Белгороде

Полиция Белгорода не платила за содержание МКД над первым отделом и попала под иск УК

26 ноября 2024, 11:56
Фото: bel.ru. Отдел полиции №1 в Белгороде

У полиции Белгорода отсудили 1,2 млн рублей за содержание дома

Сюжет
Белгородский бизнес
Апелляционная инстанция Арбитражного суда оставила без удовлетворения жалобу УМВД по Белгороду на решение о взыскании 1,2 млн рублей в пользу УК «ЖилСервис».

Арбитражный суд Белгородской области вынес решение по делу ООО «УК „ЖилСервис“» к УМВД России по Белгороду о взыскании более 1 млн рублей. По данным из картотеки судебных дел, управляющая компания дома №11 по улице Костюкова, где находится отдел полиции №1, требует 868 тыс. рублей задолженности за содержание и ремонт общего имущества с января 2021 года по 31 декабря 2022 года, а также 145 тыс. пени с февраля 2021 года по конец декабря 2022 года.

Изначально истец подавал в суд документы на УМВД по Белгородской области, но по ходатайству ответчика поменяли — этот отдел часть УМВД по Белгороду. Кроме того, в УК уточнили и требования, а именно 313 тыс. рублей за долг за 9 месяцев 2021 года, 145 тыс. пени за период с октября 2021 по апрель 2024 года, 555 тыс. рублей задолженности за содержание жилья за 15 месяцев с 2021 по 2022 год и пени с сентября 2021 по апрель 2024 года в размере 271 тыс. рублей. А ещё неустойку в размере 417 тыс. рублей.

Представитель УМВД с требованиями не согласился из-за того, что помещения отдела не связаны с жилым домом и полиция сама несёт все расходы по их содержанию. В доказательство ответчик предоставил заключённые госконтракты на все услуги по обслуживанию: от аварийных ремонтов до вывоза мусора.

В итоге суд удовлетворил требования «ЖилСервиса», но только частично. Долг, пени и госпошлина выйдут в 1,2 млн рублей. В остальных требованиях суд отказал. Апелляция тоже не помогла правоохранительным органам отменить требования.

Решение можно обжаловать в кассационном суде Центрального округа в двухмесячный срок.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Арбитражный суд#Белгород#Белгородский бизнес#УМВД России
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