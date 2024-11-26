Полиция Белгорода не платила за содержание МКД над первым отделом и попала под иск УК

Posted 26 ноября, 11:56
Published 26 ноября, 11:56
Modified 26 ноября, 11:58
Updated 26 ноября, 11:58
Арбитражный суд Белгородской области вынес решение по делу ООО «УК „ЖилСервис“» к УМВД России по Белгороду о взыскании более 1 млн рублей. По данным из картотеки судебных дел, управляющая компания дома №11 по улице Костюкова, где находится отдел полиции №1, требует 868 тыс. рублей задолженности за содержание и ремонт общего имущества с января 2021 года по 31 декабря 2022 года, а также 145 тыс. пени с февраля 2021 года по конец декабря 2022 года.
Изначально истец подавал в суд документы на УМВД по Белгородской области, но по ходатайству ответчика поменяли — этот отдел часть УМВД по Белгороду. Кроме того, в УК уточнили и требования, а именно 313 тыс. рублей за долг за 9 месяцев 2021 года, 145 тыс. пени за период с октября 2021 по апрель 2024 года, 555 тыс. рублей задолженности за содержание жилья за 15 месяцев с 2021 по 2022 год и пени с сентября 2021 по апрель 2024 года в размере 271 тыс. рублей. А ещё неустойку в размере 417 тыс. рублей.
Представитель УМВД с требованиями не согласился из-за того, что помещения отдела не связаны с жилым домом и полиция сама несёт все расходы по их содержанию. В доказательство ответчик предоставил заключённые госконтракты на все услуги по обслуживанию: от аварийных ремонтов до вывоза мусора.
В итоге суд удовлетворил требования «ЖилСервиса», но только частично. Долг, пени и госпошлина выйдут в 1,2 млн рублей. В остальных требованиях суд отказал. Апелляция тоже не помогла правоохранительным органам отменить требования.
Решение можно обжаловать в кассационном суде Центрального округа в двухмесячный срок.