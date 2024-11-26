Полдня — платно, полдня — по ОМС? Что белгородцев неприятно удивило в стоматологии

Posted 26 ноября, 14:43
Published 26 ноября, 14:43
Modified 26 ноября, 14:43
Updated 26 ноября, 14:43
Жительница Белгородского района при посещении стоматологического отделения Разуменской поликлиники удивилась, что врачи половину дня работают бесплатно, принимая посетителей по медицинскому полису, а вторую половину дня — только платно. Другая женщина подтвердила слова белгородки и отметила, что для платных услуг могли просто сделать отдельный кабинет.
Однако главный врач Белгородской ЦРБ Олег Замулин сообщил, что стоматологические услуги в Разуменской поликлинике жителям оказывают только бесплатно.
«Стоматологическая помощь в Разуменской поликлинике осуществляется только в рамках ОМС. Платные виды стоматологических услуг в Разуменской поликлинике не оказываются», — ответил жительнице врач.
В доказательство своих слов белгородка прислала слова местного депутата и поданную ею жалобу к прокурору региона, в которой говорится о сокращении: сообщается, что стоматологов перевели на полставки и сократили оказание бесплатной медпомощи в два раза.
«Подписывая приказ о переводе наших стоматологов на полставки, на основании заявлений врачей по собственному желанию, не стали принимать во внимание, что в заявлениях врачей нет причины, из-за которой они решили все дружно попроситься на полставки. <…> Аналогичная ситуация произошла не только в нашей поликлинике, но и в других населённых пунктах Белгородского района. Если нужно оказывать платные стоматологические услуги, то это должно быть не в ущерб людям — открывайте в поликлиниках дополнительные кабинеты, оборудуйте их и оказывайте соответствующую помощь», — написала депутат Екатерина Долгова.