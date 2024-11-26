Полдня — платно, полдня — по ОМС? Что белгородцев неприятно удивило в стоматологии

Белгородцы жалуются на нововведения в работе стоматологии в Разумном

Жители Разумного утверждают, что в местной стоматологии их стали принимать по полису ОМС только в первую половину дня, в остальное время — только за деньги. Однако главврач отвечает, что это не так.

Жительница Белгородского района при посещении стоматологического отделения Разуменской поликлиники удивилась, что врачи половину дня работают бесплатно, принимая посетителей по медицинскому полису, а вторую половину дня — только платно. Другая женщина подтвердила слова белгородки и отметила, что для платных услуг могли просто сделать отдельный кабинет. Однако главный врач Белгородской ЦРБ Олег Замулин сообщил, что стоматологические услуги в Разуменской поликлинике жителям оказывают только бесплатно. «Стоматологическая помощь в Разуменской поликлинике осуществляется только в рамках ОМС. Платные виды стоматологических услуг в Разуменской поликлинике не оказываются», — ответил жительнице врач. В доказательство своих слов белгородка прислала слова местного депутата и поданную ею жалобу к прокурору региона, в которой говорится о сокращении: сообщается, что стоматологов перевели на полставки и сократили оказание бесплатной медпомощи в два раза. «Подписывая приказ о переводе наших стоматологов на полставки, на основании заявлений врачей по собственному желанию, не стали принимать во внимание, что в заявлениях врачей нет причины, из-за которой они решили все дружно попроситься на полставки. <…> Аналогичная ситуация произошла не только в нашей поликлинике, но и в других населённых пунктах Белгородского района. Если нужно оказывать платные стоматологические услуги, то это должно быть не в ущерб людям — открывайте в поликлиниках дополнительные кабинеты, оборудуйте их и оказывайте соответствующую помощь», — написала депутат Екатерина Долгова. Если полис — то бумажный: белгородке отказали в стоматологии по необычной причине Узнать подробнее Читайте также: Место для пыток или стоматология? Белгородцы в ужасе от состояния поликлиники Со стоматологического кресла в карету скорой помощи. Что случилось с белгородкой? Современная ортопедия и цифровая стоматология: интервью с врачом-стоматологом