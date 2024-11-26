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Posted 26 ноября, 06:51

Published 26 ноября, 06:51

Modified 26 ноября, 06:53

Updated 26 ноября, 06:53

Часть белгородцев досрочно завершили туры в Абхазию из-за политических событий

Переворот не помешал? Отменяют ли белгородцы туры в Абхазию

26 ноября 2024, 06:51
Фото: 1MI.

Часть белгородцев досрочно завершили туры в Абхазию из-за политических событий

Сюжет
Эксклюзив
В ноябре в Абхазии начались протесты. Спустя восемь дней президент ушёл в отставку. Журналисты Бел.Ру пообщались с экспертом и выяснили, повлияло ли это на белгородских туристов, которые выбрали курорты республики в качестве места проведения отпуска.

Что произошло в Абхазии

19 ноября 2024 года президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку. Это событие стало результатом массовых протестов. Изначально участники протестных акций, возглавляемые оппозицией, требовали от парламента отказа от ратификации инвестиционного соглашения между Сухумом и Москвой, подписанного в октябре того же года. Постепенно требования радикализировались, и протестующие начали требовать отставки самого президента.

В МИД Абхазии протесты 15 ноября назвали «попыткой государственного переворота». Позже Бжания заявил, что готов объявить выборы в республике и подать в отставку, если протестующие покинут администрацию президента в Сухуме.

В результате в Абхазии пройдут досрочные президентские выборы, которые, по предварительным данным, могут состояться в феврале 2025 года, сообщает РБК.

На фоне беспорядков МИД России призвал россиян воздержаться от поездок в Абхазию, а находящимся в стране «проявлять повышенную осмотрительность» и по возможности покинуть республику.

Белгородцы и отдых в Абхазии

Как рассказал журналистам Бел.Ру заместитель директора ООО «Космополит» Вадим Коломытченко, Абхазия — популярное направление у белгородцев.

Море, горы, кухня, открытие новых отелей и потрясающая природа ежегодно привлекают к себе внимание отдыхающих. Нужно отметить, что помимо этих факторов важным является транспортная доступность курортов Абхазии. Добраться можно как на самолёте до Сочи, а затем групповым или индивидуальным трансфером до любого города Абхазии, так и железнодорожным транспортом. Помимо этого, часть туристов предпочитает автобусные маршруты и личный автотранспорт.
Вадим Коломытченко

Эксперт отметил, что привлекают к себе курорты Абхазии и достаточно демократичным ценником. Самыми популярными курортами для отдыха у белгородцев являются инфраструктурно развитые Гагра и Сухум, обладающая большим отельным потенциалом Пицунда, а также Новый Афон и Гудаута.

Спрос упал?

Как отметил Коломытченко, неоднозначные события, произошедшие в Абхазии, негативно сказались на спросе на отдых среди белгородцев.

Любая нестабильность, неожиданные политические события негативно сказываются на спросе. Туристы стараются не рисковать и выбирать другие направления. В то же время необходимо отметить, что события, произошедшие в Абхазии, проходили в низкий курортный сезон, когда спрос на данное направление традиционно невысок. Поэтому нельзя говорить о глобальном падении интереса на данное направление. Туристы надеются, что к высокому сезону, а это прежде всего лето-начало осени 2025 года, ситуация стабилизируется.
Вадим Коломытченко

Эксперт добавил, что во второй половине осени, а также зимой большого ажиотажа на отдых в Абхазии нет.

Исключением, пожалуй, являются индивидуальные туры, а также туры в составе автобусных групп на новогодние и рождественские праздники. Массовой отмены туров не наблюдается. Одновременно нет и большого спроса на это направление.
Вадим Коломытченко

Уезжали досрочно

По словам специалиста, во время событий, происходящих в Абхазии в середине ноября, небольшое количество туристов, опасаясь нестабильности и учитывая рекомендации Министерства иностранных дел России не посещать страну, досрочно покинуло курорты Абхазии.

Это не более 15%. Вместе с тем, большинство туристов продолжило отдых и вернулись в сроки, которые изначально были забронированы. В данный момент досрочного оттока туристов из республики среди наших клиентов не наблюдается.
Вадим Коломытченко

Напомним, вечером 23 июня боевики напали на православные храмы и синагоги и на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. В регионе была объявлена КТО. В СК сообщили о 19 погибших — это 15 полицейских и четыре мирных жителя, включая православного священника.

Тогда журналисты Бел.Ру также узнавали у эксперта, как повлияли эти события на туристические поездки белгородцев. Выяснилось, что туристы, которые были на отдыхе в Дагестане, продолжали там отдыхать. А массовой аннуляции туров среди белгородцев не наблюдалось.

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