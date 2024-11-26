Переворот не помешал? Отменяют ли белгородцы туры в Абхазию

Напомним, вечером 23 июня боевики напали на православные храмы и синагоги и на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. В регионе была объявлена КТО. В СК сообщили о 19 погибших — это 15 полицейских и четыре мирных жителя, включая православного священника.