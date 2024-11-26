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Posted 26 ноября, 17:44

Published 26 ноября, 17:44

Modified 26 ноября, 17:44

Updated 26 ноября, 17:44

Мандарины в этом новогоднем сезоне белгородцам обойдутся дороже

Ожидается ли в России дефицит и подорожание мандаринов?

26 ноября 2024, 17:44
Фото: 1MI. Мандарины в этом новогоднем сезоне белгородцам обойдутся дороже

Белгородцев предупредили о возможном подорожании мандаринов на 20%

В этом году ожидать снижения стоимости мандаринов не нужно, рассказала «Парламентской газете» руководитель информационного агентства FruitNews Ирина Козий. По её словам, главный атрибут новогодних праздников может подорожать на 20-30%.

По словам эксперта, в этом году мандарины не подешевеют к Новому году, как это бывало ранее в зимние праздники. Причинами стали плохая погода и урожай в Турции и Испании — из-за этого сократится и поставка товара.

Предполагается, что вырастет и цена на мандарины: ожидается рост около 20-30% по сравнению с прошлым годом.

При этом дефицита всё же не ожидается: мандарины будут также привозить и из других стран.

«С ноября на российский рынок также начинают поступать мандарины из Марокко, присутствуют мандарины из ЮАР, Китая и других стран. Так что дефицита мандаринов мы в этом году не прогнозируем. Даже в случае сокращения ввоза из Турции выпадающие объёмы могут быть замещены поставками других импортёров», — объяснил заместитель правления ассоциации Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

Отметим, что в Белгородской области в ноябре средняя стоимость мандаринов составила 200 рублей за килограмм.

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#Александра Склярова#Общество#Стоимость#Россия#Подорожание#Мандарины
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