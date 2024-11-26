Ожидается ли в России дефицит и подорожание мандаринов?

Posted 26 ноября, 17:44
Published 26 ноября, 17:44
Modified 26 ноября, 17:44
Updated 26 ноября, 17:44
По словам эксперта, в этом году мандарины не подешевеют к Новому году, как это бывало ранее в зимние праздники. Причинами стали плохая погода и урожай в Турции и Испании — из-за этого сократится и поставка товара.
Предполагается, что вырастет и цена на мандарины: ожидается рост около 20-30% по сравнению с прошлым годом.
При этом дефицита всё же не ожидается: мандарины будут также привозить и из других стран.
«С ноября на российский рынок также начинают поступать мандарины из Марокко, присутствуют мандарины из ЮАР, Китая и других стран. Так что дефицита мандаринов мы в этом году не прогнозируем. Даже в случае сокращения ввоза из Турции выпадающие объёмы могут быть замещены поставками других импортёров», — объяснил заместитель правления ассоциации Руспродсоюза Дмитрий Леонов.
Отметим, что в Белгородской области в ноябре средняя стоимость мандаринов составила 200 рублей за килограмм.