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Posted 26 ноября, 13:21

Published 26 ноября, 13:21

Modified 26 ноября, 13:21

Updated 26 ноября, 13:21

Суд ужесточил приговор экс-начальнику ж/д станции в Белгороде

Осуждённому за взятки экс-начальнику ж/д станции в Белгороде заменили штраф на срок

26 ноября 2024, 13:21
Фото: Изображение Midjourney. Суд ужесточил приговор экс-начальнику ж/д станции в Белгороде

Суд ужесточил приговор бывшему начальнику железнодорожной станции в Белгороде

Сюжет
Суд
Свердловский районный суд Белгорода решил изменить наказание для экс-начальника железнодорожной станции «Крейда», которого поймали на получении взяток. Изначально он должен был заплатить многомиллионный штраф. Теперь же наказание заменено на лишение свободы, сообщил «Коммерсантъ».

Экс-начальника железнодорожной станции «Крейда» Белгородского центра организации работы железнодорожных станций — Юго-Восточной дирекции управления движением — филиала ОАО «РЖД» Павла Манакова поймали на получении взяток.

Бывшего руководителя в 2023 году суд признал виновным (ч. 2, п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Ему назначили штраф в размере 22 млн рублей.

Как пишет источник, к осени 2024 года Манаков оплатил только часть — 310 тысяч рублей. Приставы обратились в суд с ходатайством об ужесточении наказания.

Ходатайство удовлетворили, так как суд посчитал, что Манаков злостно уклонялся от уплаты штрафа. В связи с этим наказание ему заменили на 7 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в транспортной прокуратуре сообщили, что гендиректор компании «Ресурс» мог заплатить Манакову 472 тысяч рублей, чтобы тот помог с ускорением оформления грузов.

Штрафом в 22 млн рублей наказали начальника ж/д станции в Белгороде за взятку
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