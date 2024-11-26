Осуждённому за взятки экс-начальнику ж/д станции в Белгороде заменили штраф на срок

Posted 26 ноября, 13:21
Published 26 ноября, 13:21
Modified 26 ноября, 13:21
Updated 26 ноября, 13:21
Экс-начальника железнодорожной станции «Крейда» Белгородского центра организации работы железнодорожных станций — Юго-Восточной дирекции управления движением — филиала ОАО «РЖД» Павла Манакова поймали на получении взяток.
Бывшего руководителя в 2023 году суд признал виновным (ч. 2, п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Ему назначили штраф в размере 22 млн рублей.
Как пишет источник, к осени 2024 года Манаков оплатил только часть — 310 тысяч рублей. Приставы обратились в суд с ходатайством об ужесточении наказания.
Ходатайство удовлетворили, так как суд посчитал, что Манаков злостно уклонялся от уплаты штрафа. В связи с этим наказание ему заменили на 7 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее в транспортной прокуратуре сообщили, что гендиректор компании «Ресурс» мог заплатить Манакову 472 тысяч рублей, чтобы тот помог с ускорением оформления грузов.