Небезопасные грузовики из КНР распространяются в России

Проблемы с управляемостью также представляют потенциальную угрозу. В ходе испытаний обнаружены нарушения нормативных требований по системе управления при неработающем усилителе руля и при выполнении входа в поворот с радиусом 20 метров на скорости 10 километров в час. Также выявлены нарушения в части усилия на рулевом колесе и несоответствия правилам работы систем впуска и выпуска.