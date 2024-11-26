Небезопасные грузовики из КНР распространяются в России

Posted 26 ноября, 03:12
Published 26 ноября, 03:12
Modified 26 ноября, 03:12
Updated 26 ноября, 03:12
Появление на рынке малоизвестных китайских марок вызывает обеспокоенность у инженеров, таможенных служб и государственных органов, сообщает «Ридус».
В прошлом году в НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» была проведена серия испытаний китайской коммерческой техники категории N3 в рамках технического регламента Таможенного союза 018/2011. В результате выявлено множество несоответствий по различным категориям. ФГУП «НАМИ» и Росстандарт получили отчет с результатами тестирований.
Претензии к технике связаны с несоблюдением международных стандартов безопасности для тормозных систем и рулевого управления. Тесты показали низкую эффективность торможения передней оси: тормозной путь составил 47 метров вместо необходимых 34 метров. Участники дорожного движения понимают, к каким последствиям может привести такая разница.
Проблемы с управляемостью также представляют потенциальную угрозу. В ходе испытаний обнаружены нарушения нормативных требований по системе управления при неработающем усилителе руля и при выполнении входа в поворот с радиусом 20 метров на скорости 10 километров в час. Также выявлены нарушения в части усилия на рулевом колесе и несоответствия правилам работы систем впуска и выпуска.
В аспекте пассивной безопасности также возникли вопросы. Претензии касаются задней и боковой защиты, а также внешних выступов. Основные замечания касаются несоответствия нормативным требованиям геометрических размеров задней противоподкатной и боковой защиты, что может быть опасно в случае аварии. Обнаружены выступающие части конструкции, представляющие угрозу для других участников движения.
Анализ выявленных несоответствий указывает на расхождения между сертифицированным типом транспортного средства (шасси) и фактической техникой, которая ввозится в Россию и эксплуатируется в стране. Фактически импортируемая техника не соответствует правилам ЕЭК ООН.
Для решения этой проблемы разработан проект изменений к Постановлению Правительства РФ № 1212 «О некоторых вопросах, связанных с введением в Российской Федерации электронного паспорта транспортного средства и электронного паспорта шасси транспортного средства», который предусматривает процедуру идентификации ввозимой техники. Проект прошел публичное обсуждение и с 2023 года находится на стадии согласования.