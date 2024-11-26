Гладков: 176 белгородцев, потерявших жильё, получат компенсации на этой неделе

Сюжет Жилье

Недавно федеральное правительство направило в Белгородскую область 3,5 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на строительство нового жилья для тех, у кого оно было разрушено в результате атак ВСУ. Первая часть транша начнёт поступать на их спецсчета уже на этой неделе, рассказал губернатор.