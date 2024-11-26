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Posted 26 ноября, 07:30

Published 26 ноября, 07:30

Modified 26 ноября, 07:32

Updated 26 ноября, 07:32

Гладков: 176 белгородцев, потерявших жильё, получат компенсации на этой неделе

Гладков: 176 белгородцев, потерявших жильё, получат компенсации на этой неделе

26 ноября 2024, 07:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Жилье
Недавно федеральное правительство направило в Белгородскую область 3,5 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на строительство нового жилья для тех, у кого оно было разрушено в результате атак ВСУ. Первая часть транша начнёт поступать на их спецсчета уже на этой неделе, рассказал губернатор.

До начала декабря на спецсчета 146 собственников, которые утратили своё жильё, переведут компенсационные выплаты. Общая сумма средств — 1 млрд рублей. Получат их жители Белгородского, Борисовского, Краснояружского районов, Грайворонского и Шебекинского округов.

На следующей неделе распределят оставшиеся 2,5 млрд рублей, а потом власти намерены направить в правительство РФ заявки для получения нового аналогичного транша.

В Борисовке, Масловой Пристани Шебекинского района, Валуйках и Майском Белгородского района продолжают работу специальные комиссии, которые занимаются вопросами переселения граждан. В рамках своей деятельности комиссии помогают собственникам жилья подобрать новые варианты для переезда.

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