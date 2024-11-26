Гладков: 176 белгородцев, потерявших жильё, получат компенсации на этой неделе

Posted 26 ноября, 07:30
Published 26 ноября, 07:30
Modified 26 ноября, 07:32
Updated 26 ноября, 07:32
До начала декабря на спецсчета 146 собственников, которые утратили своё жильё, переведут компенсационные выплаты. Общая сумма средств — 1 млрд рублей. Получат их жители Белгородского, Борисовского, Краснояружского районов, Грайворонского и Шебекинского округов.
На следующей неделе распределят оставшиеся 2,5 млрд рублей, а потом власти намерены направить в правительство РФ заявки для получения нового аналогичного транша.
В Борисовке, Масловой Пристани Шебекинского района, Валуйках и Майском Белгородского района продолжают работу специальные комиссии, которые занимаются вопросами переселения граждан. В рамках своей деятельности комиссии помогают собственникам жилья подобрать новые варианты для переезда.