ФОМС: в 2025 году число исследований в ОМС с применением ИИ увеличится

На данный момент Росздравнадзор зарегистрировал 37 медицинских изделий с использованием технологий ИИ. ФОМС и Минздрав России изучают потенциал широкого внедрения этих технологий в клиническую практику. Отмечается, что на профилактические исследования и диспансеризацию в 2025 году выделено 359,8 миллиарда рублей, включая затраты на исследования с использованием ИИ.