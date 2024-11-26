ФОМС: в 2025 году число исследований в ОМС с применением ИИ увеличится

Posted 26 ноября, 10:50
Published 26 ноября, 10:50
Modified 26 ноября, 10:50
Updated 26 ноября, 10:50
За первые три квартала 2024 года было выполнено более 753 тысяч маммографических исследований с использованием ИИ. В следующем году планируется расширение применения ИИ на рентгенографию, флюорографию и компьютерную томографию грудной клетки, сообщает сайт vedomosti.ru.
Ключевое преимущество применения ИИ в медицине заключается в сокращении очереди на прием к врачу и уменьшении вероятности диагностических ошибок. Нейросети автоматизируют анализ данных и составление медицинских заключений, уменьшая влияние человеческого фактора. ИИ также позволяет делать прогнозы на основе анализа медицинских данных и снизить затраты на лечение благодаря раннему выявлению заболеваний.
На данный момент Росздравнадзор зарегистрировал 37 медицинских изделий с использованием технологий ИИ. ФОМС и Минздрав России изучают потенциал широкого внедрения этих технологий в клиническую практику. Отмечается, что на профилактические исследования и диспансеризацию в 2025 году выделено 359,8 миллиарда рублей, включая затраты на исследования с использованием ИИ.
С развитием новых медицинских технологий будет расти внедрение систем поддержки врачебных решений. Важно помнить, что ИИ не заменяет врача. Специалист остается главным, а ИИ только поможет снизить вероятность ошибок до уровня статистической погрешности.