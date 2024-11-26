Физраствор в дефиците? Есть ли препарат в аптеках и больницах Белгородской области

Posted 26 ноября, 11:31
Published 26 ноября, 11:31
Modified 26 ноября, 11:33
Updated 26 ноября, 11:33
По словам Московкиной, хлорид натрия — очень востребованный препарат. Он используется для капельниц, ингаляций, промывания, наружной обработки. С ним проблем не было. Однако не так давно он практически пропал в аптеках Екатеринбурга. Фармацевты ссылаются на отсутствие поставщиков.
Журналисты Бел.Ру изучили ассортимент в аптеках, а также направили запрос в правительство, чтобы выяснить, наблюдаются ли проблемы с физраствором в больницах региона.
По информации, которая размещена на сайтах аптечных сетей, проблем с физраствором в Белгороде нет. К примеру, в «Еаптека» в наличии две позиции препарата в виде раствора для инъекций по 10 и 5 мл стоимостью 139 и 131 рубль соответственно. А один препарат в виде раствора для инфузий в объёме 400 мл отсутствует.
На сайте «Здравсити» указано, что растворы отпускаются по рецепту. В наличии четыре позиции стоимостью от 58 до 155 рублей.
А «Аптека.ру» предлагает покупателям три варианта физраствора в виде ампул и раствора — от 47 от 151 рубля.
Больше всего предложений в «Таблеточке» — пять. Стоимость раствора стартует от 48 рублей до 1680 рублей. Препарат представлен в ампулах и флаконах.
С помощью аналитической системы «Чеkkо» мы также изучили информацию о производителях физраствора, который можно купить в областном центре. Один из них — компания «Гротекс». Предприятие зарегистрировано в 2010 году в Санкт-Петербурге. Генеральный директор — Олег Жеребцов. Отрасль — производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии.
Учредители — семь человек, у которых в собственности от 0,2 до 0,6% доли в УК, а также компания «Неловия ЛТД» (97,2%), которая зарегистрирована на Кипре. В 2021 году чистая прибыль предприятия составила 768,3 млн рублей.
Ещё один производитель — компания «ПФК Обновление». Организация работает в Новосибирской области с 2001 года и занимается производством лекарств для медицинского применения. Генеральный директор — Дмитрий Грисюк. Держатель реестра акционеров — АО «Специализированный регистратор „Компас“». В 2021 году чистая прибыль предприятия достигла 1,4 млрд рублей.
Третьим производителем является ФКП «Армавирская биофабрика». Предприятие зарегистрировано в Краснодарском крае в 2001 году. Отрасль — производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии. Директор — Евгений Сусский. Учредители — Минсельхоз РФ и федеральное агентство по управлению государственным имуществом. По итогам 2021 года чистая прибыль компании составила 134,3 млн рублей.
Среди производителей и компания «Дальхимфарм». Компания работает в Хабаровске с 1993 года и занимается производством лекарств для медицинского применения. Генеральный директор — Юрий Швец. Держатель реестра акционеров — АО «Регистраторское общество „Статус. В 2021 году чистая прибыль организации достигла 299 млн рублей.
Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, для оказания помощи в 2024 году медицинские организации закупили 607 204,3 л натрия хлорида 0,9%. На это выделили более 89 млн рублей. Контракты заключили с компаниями ЗАО «Фармкомплект» и «Норд-Фарм».
Справка. ЗАО «Фармкомплект» зарегистрировано в Белгороде в 1997 году. Отрасль — оптовая торговля фармацевтической продукцией. Директор — Леонид Сорокин. Держатель реестра акционеров — компания «Реестр-РН». В 2023 году чистая прибыль фирмы составила 20,5 млн рублей, а выручка — 411,8 млн рублей.
Предприятие «Норд-Фарм» работает в Москве с 2019 года и занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. Генеральный директор и учредитель — Владимир Курлович. По итогам 2023 года чистая прибыль компании составила 35,5 млн рублей, а выручка превысила 926 млн рублей.
В прошлом году закупили 439 417,5 л натрия хлорида для медорганизаций области. На это выделили чуть более 33 млн рублей. Контракт заключали с ЗАО «Фармкомплект».
Власти отметили, что в настоящее время в медицинских организациях Белгородской области дефицита физраствора нет. Препарат имеется в необходимых объёмах.