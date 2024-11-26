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Posted 26 ноября, 11:31

Published 26 ноября, 11:31

Modified 26 ноября, 11:33

Updated 26 ноября, 11:33

Физраствор в дефиците? Есть ли препарат в аптеках и больницах Белгородской области

Физраствор в дефиците? Есть ли препарат в аптеках и больницах Белгородской области

26 ноября 2024, 11:31
Фото: Изображение Midjourney.
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Больницы
Дефицит физраствора (хлорид натрия) наблюдается в аптеках Екатеринбурга из-за отсутствия поставщиков, сообщила РИА Новости директор городской аптечной справочной службы Елена Московкина. Журналисты Бел.Ру выяснили, есть ли проблемы с физраствором в Белгородской области.

По словам Московкиной, хлорид натрия — очень востребованный препарат. Он используется для капельниц, ингаляций, промывания, наружной обработки. С ним проблем не было. Однако не так давно он практически пропал в аптеках Екатеринбурга. Фармацевты ссылаются на отсутствие поставщиков.

Журналисты Бел.Ру изучили ассортимент в аптеках, а также направили запрос в правительство, чтобы выяснить, наблюдаются ли проблемы с физраствором в больницах региона.

Аптеки

По информации, которая размещена на сайтах аптечных сетей, проблем с физраствором в Белгороде нет. К примеру, в «Еаптека» в наличии две позиции препарата в виде раствора для инъекций по 10 и 5 мл стоимостью 139 и 131 рубль соответственно. А один препарат в виде раствора для инфузий в объёме 400 мл отсутствует.

Фото: «Еаптека»

На сайте «Здравсити» указано, что растворы отпускаются по рецепту. В наличии четыре позиции стоимостью от 58 до 155 рублей.

Фото: «Здравсити»

А «Аптека.ру» предлагает покупателям три варианта физраствора в виде ампул и раствора — от 47 от 151 рубля.

Фото: «Аптека.ру»

Больше всего предложений в «Таблеточке» — пять. Стоимость раствора стартует от 48 рублей до 1680 рублей. Препарат представлен в ампулах и флаконах.

Фото: «Таблеточка»

Производители

С помощью аналитической системы «Чеkkо» мы также изучили информацию о производителях физраствора, который можно купить в областном центре. Один из них — компания «Гротекс». Предприятие зарегистрировано в 2010 году в Санкт-Петербурге. Генеральный директор — Олег Жеребцов. Отрасль — производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии.

Учредители — семь человек, у которых в собственности от 0,2 до 0,6% доли в УК, а также компания «Неловия ЛТД» (97,2%), которая зарегистрирована на Кипре. В 2021 году чистая прибыль предприятия составила 768,3 млн рублей.

Ещё один производитель — компания «ПФК Обновление». Организация работает в Новосибирской области с 2001 года и занимается производством лекарств для медицинского применения. Генеральный директор — Дмитрий Грисюк. Держатель реестра акционеров — АО «Специализированный регистратор „Компас“». В 2021 году чистая прибыль предприятия достигла 1,4 млрд рублей.

Третьим производителем является ФКП «Армавирская биофабрика». Предприятие зарегистрировано в Краснодарском крае в 2001 году. Отрасль — производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии. Директор — Евгений Сусский. Учредители — Минсельхоз РФ и федеральное агентство по управлению государственным имуществом. По итогам 2021 года чистая прибыль компании составила 134,3 млн рублей.

Среди производителей и компания «Дальхимфарм». Компания работает в Хабаровске с 1993 года и занимается производством лекарств для медицинского применения. Генеральный директор — Юрий Швец. Держатель реестра акционеров — АО «Регистраторское общество „Статус. В 2021 году чистая прибыль организации достигла 299 млн рублей.

Что в больницах?

Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, для оказания помощи в 2024 году медицинские организации закупили 607 204,3 л натрия хлорида 0,9%. На это выделили более 89 млн рублей. Контракты заключили с компаниями ЗАО «Фармкомплект» и «Норд-Фарм».

Справка. ЗАО «Фармкомплект» зарегистрировано в Белгороде в 1997 году. Отрасль — оптовая торговля фармацевтической продукцией. Директор — Леонид Сорокин. Держатель реестра акционеров — компания «Реестр-РН». В 2023 году чистая прибыль фирмы составила 20,5 млн рублей, а выручка — 411,8 млн рублей.

Предприятие «Норд-Фарм» работает в Москве с 2019 года и занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. Генеральный директор и учредитель — Владимир Курлович. По итогам 2023 года чистая прибыль компании составила 35,5 млн рублей, а выручка превысила 926 млн рублей.

В прошлом году закупили 439 417,5 л натрия хлорида для медорганизаций области. На это выделили чуть более 33 млн рублей. Контракт заключали с ЗАО «Фармкомплект».

Власти отметили, что в настоящее время в медицинских организациях Белгородской области дефицита физраствора нет. Препарат имеется в необходимых объёмах.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Больницы#Производители#Эксклюзив#Белгород#Аптеки#Поставщики#Физраствор
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