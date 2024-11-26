Физраствор в дефиците? Есть ли препарат в аптеках и больницах Белгородской области

По информации, которая размещена на сайтах аптечных сетей, проблем с физраствором в Белгороде нет. К примеру, в «Еаптека» в наличии две позиции препарата в виде раствора для инъекций по 10 и 5 мл стоимостью 139 и 131 рубль соответственно. А один препарат в виде раствора для инфузий в объёме 400 мл отсутствует.