Дети спят на поролоне: у белгородцев возникли претензии к условиям в крымском лагере

Posted 26 ноября, 13:50
Published 26 ноября, 13:50
Modified 26 ноября, 13:50
Updated 26 ноября, 13:50
На кадрах, опубликованных в комментариях на странице губернатора в ВК, видно, что стены в пятнах, вместо матрасов у ребят поролон, подушки порваны, двухъярусные кровати шатаются и скрипят, а тумбочки, где будут лежать их вещи, не закрываются.
По углам корпуса подростки заметили пауков, а пол в одной из комнат почему-то оказался буквально усыпан болтами. Из положительных сторон — девочка рассказал, что у них есть кондиционер, но работает ли он и можно ли им пользоваться — загадка. По словам дочки обратившейся, «нормальные» у них только пол и двери, больше ничего нового нет.
«Как вы считаете, можно ли жить в таких условиях детям? Детский лагерь „Эволюция“, Крым. Спасибо, конечно, но я была к такому проживанию дочери не готова», — написала недовольная мама.
Замгубернатора по вопросам образования Андрей Милёхин сообщил, что сейчас в «Эволюции» проводится проверка «качества расселения детей». В течение дня «матрасы», постельное бельё и часть мебели заменят, а замечания к санитарному состоянию комнат устранят.
Женщина также рассказала, что связалась с вожатой лагеря, там пообещали исправить ситуацию.