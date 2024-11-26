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Posted 26 ноября, 13:50

Published 26 ноября, 13:50

Modified 26 ноября, 13:50

Updated 26 ноября, 13:50

Жалобы на лагеря, куда отправляют белгородских детей, не заканчиваются

Дети спят на поролоне: у белгородцев возникли претензии к условиям в крымском лагере

26 ноября 2024, 13:50
Фото: Изображение Midjourney. Жалобы на лагеря, куда отправляют белгородских детей, не заканчиваются

Белгородцы пожаловались на условия в детском лагере «Эволюция» в Крыму

Сюжет
Дети
Жалобы на лагеря, куда отправляют детей из Белгородской области, не заканчиваются. В этот раз претензии возникли к «Эволюции» в Крыму. Одна из школьниц по прибытии записала маме на видео условия проживания. Родительница осталась не в восторге. Что говорят власти и руководство учреждения?

На кадрах, опубликованных в комментариях на странице губернатора в ВК, видно, что стены в пятнах, вместо матрасов у ребят поролон, подушки порваны, двухъярусные кровати шатаются и скрипят, а тумбочки, где будут лежать их вещи, не закрываются.

По углам корпуса подростки заметили пауков, а пол в одной из комнат почему-то оказался буквально усыпан болтами. Из положительных сторон — девочка рассказал, что у них есть кондиционер, но работает ли он и можно ли им пользоваться — загадка. По словам дочки обратившейся, «нормальные» у них только пол и двери, больше ничего нового нет.

«Как вы считаете, можно ли жить в таких условиях детям? Детский лагерь „Эволюция“, Крым. Спасибо, конечно, но я была к такому проживанию дочери не готова», — написала недовольная мама.

Замгубернатора по вопросам образования Андрей Милёхин сообщил, что сейчас в «Эволюции» проводится проверка «качества расселения детей». В течение дня «матрасы», постельное бельё и часть мебели заменят, а замечания к санитарному состоянию комнат устранят.

Женщина также рассказала, что связалась с вожатой лагеря, там пообещали исправить ситуацию.

Чем закончился скандал с белгородскими детьми в ставропольском лагере «Гренада»?
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Крым#Дети#Детский лагерь#Новости Белгорода#Жалобы#Белгород#Условия содержания
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