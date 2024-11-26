Дети спят на поролоне: у белгородцев возникли претензии к условиям в крымском лагере

По углам корпуса подростки заметили пауков, а пол в одной из комнат почему-то оказался буквально усыпан болтами. Из положительных сторон — девочка рассказал, что у них есть кондиционер, но работает ли он и можно ли им пользоваться — загадка. По словам дочки обратившейся, «нормальные» у них только пол и двери, больше ничего нового нет.