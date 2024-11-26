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Posted 26 ноября, 14:20

Published 26 ноября, 14:20

Modified 26 ноября, 14:23

Updated 26 ноября, 14:23

Белгородские кафе не подавали заявки на работу летних веранд зимой

Будут ли зимой в Белгороде работать летние кафе и веранды?

26 ноября 2024, 14:20
Фото: 1MI.

Белгородские кафе не подавали заявки на работу летних веранд зимой

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Новости Белгорода
Власти Москвы разрешили владельцам летних веранд не демонтировать установленные конструкции после окончания сезона и использовать их круглогодично. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Журналисты Бел.Ру выяснили, могут ли работать летние веранды в Белгороде.

В столице зимой 2024/25 года веранды впервые смогут продолжать работу. Раньше их можно было не демонтировать, но использовать зимой было нельзя. Журналисты Бел.Ру направили запрос в мэрию областного центра и выяснили, могут ли в Белгороде зимой работать летние веранды.

По информации городских властей, установка летних кафе происходит в соответствии со схемой размещения нестационарных объектов на территории Белгорода. Документ устанавливает вид объекта, его адрес, а также периодичность и срок размещения.

Открывать летние кафе на землях и земельных участках, которые находятся в ведении органа местного самоуправления, можно на основании разрешения. По окончании срока его действия владелец сносит или демонтирует кафе. Но есть исключение — если дальнейшее размещение веранды не является помехой использования участка в соответствии с его разрешённым использованием.

В мэрии отметили, что длительность размещения сезонного кафе летом устанавливается в рамках сроков, предусмотренных схемой. При этом, когда срок действия разрешения на размещение летней площадки истечёт, владелец общепита может получить на зиму разрешение на размещение элементов благоустройства территорий (малых архитектурных форм), но без установки сезонного кафе.

Городские власти добавили, что в этом году разрешение на размещение элементов благоустройства территории (малые архитектурные формы, озеленение) на зимний период выдали одному хозяйствующему субъекту. По вопросу работы круглогодичных кафе заявлений в администрацию города не поступало.

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