Будут ли зимой в Белгороде работать летние кафе и веранды?

Открывать летние кафе на землях и земельных участках, которые находятся в ведении органа местного самоуправления, можно на основании разрешения. По окончании срока его действия владелец сносит или демонтирует кафе. Но есть исключение — если дальнейшее размещение веранды не является помехой использования участка в соответствии с его разрешённым использованием.