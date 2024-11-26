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Posted 26 ноября, 11:08

Published 26 ноября, 11:08

Modified 26 ноября, 11:08

Updated 26 ноября, 11:08

Ласка в белгородском лесу

Белгородцам удалось запечатлеть на видео красивейшего зверька

26 ноября 2024, 11:08
Фото: «ОК! Старый Оскол». Ласка в белгородском лесу

Белоснежная ласка посетила белгородские леса в ноябре

Сюжет
Новости Старого Оскола
В лесу житель Старого Оскола заметил белоснежную ласку — та пряталась от глаз незнакомого человека, но всё равно сразу поднималась наружу. Видеозапись с животным опубликовали в Telegram-канале «ОК! Старый Оскол».

Белую ласку заметили жители Старооскольского округа в местных лесах. Красивое животное очевидцы запечатлели на видеокамеру.

Видео: «ОК! Старый Оскол». Ласка в белгородском лесу

Напомним, что в июне и августе в Старый Оскол заглянула перевязка — редкое животное из семейства куньих, занесённое в Красную книгу. Одна из них оказалась в магазине «Магнит» — её выловили и выпустили в заказник «Дмитриевский».

А в марте жители Новооскольского округа жаловались на бобров, из-за которых территорию одного из поселений могло подтопить.

Белгородцы пожаловались на бобров
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