Белгородцам удалось запечатлеть на видео красивейшего зверька

Posted 26 ноября, 11:08
Published 26 ноября, 11:08
Modified 26 ноября, 11:08
Updated 26 ноября, 11:08
Белую ласку заметили жители Старооскольского округа в местных лесах. Красивое животное очевидцы запечатлели на видеокамеру.
Напомним, что в июне и августе в Старый Оскол заглянула перевязка — редкое животное из семейства куньих, занесённое в Красную книгу. Одна из них оказалась в магазине «Магнит» — её выловили и выпустили в заказник «Дмитриевский».
А в марте жители Новооскольского округа жаловались на бобров, из-за которых территорию одного из поселений могло подтопить.