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Posted 26 ноября, 13:18

Published 26 ноября, 13:18

Modified 26 ноября, 13:20

Updated 26 ноября, 13:20

Белгородский мэр Валентин Демидов получит ещё одну премию за исполнение бюджета

Белгородский мэр Валентин Демидов получит ещё одну премию за исполнение бюджета

26 ноября 2024, 13:18
Фото: 1MI.
Сюжет
Чиновник
На сессии Белгородского городского совета 26 ноября депутаты приняли решение о премировании мэра Валентина Демидова за исполнение бюджета Белгорода за 9 месяцев 2024 года.

Ещё одну премию главе городской администрации Валентину Демидову назначили депутаты Белгородского городского совета. Данный вопрос обсудили на последней сессии органа 26 ноября 2024 года.

Сумму поощрения по итогам исполнения бюджета города за 9 месяцев не уточнили. Это не первый раз, когда градоначальник получает премию за исполнение бюджета, но сумму вознаграждения опять не раскрыли.

Так было и в 2023 году. Народные избранники также наградили Валентина Демидова за исполнение бюджета по итогам первого полугодия 2023 года и за годовой бюджет. Журналисты много раз обращались за подробностями, но, ссылаясь на то, что эти данные охраняются специальным законом из-за персональных данных, ни у кого добиться суммы премии мэра не удалось.

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#Алёна Мальцева#Премия#Горсовет#Чиновник#Белгород#Валентин Демидов
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