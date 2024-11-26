Белгородский мэр Валентин Демидов получит ещё одну премию за исполнение бюджета

Так было и в 2023 году. Народные избранники также наградили Валентина Демидова за исполнение бюджета по итогам первого полугодия 2023 года и за годовой бюджет. Журналисты много раз обращались за подробностями, но, ссылаясь на то, что эти данные охраняются специальным законом из-за персональных данных, ни у кого добиться суммы премии мэра не удалось.