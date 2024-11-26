Антивор-флешки для мэрии Белгорода поставит ИП-новичок

Мэрия Белгорода закупила антикоррупционные флешки у московского ИП

Сюжет Коррупция

Администрация Белгорода приобретает накопители у предпринимателя-новичка. ИП зарегистрировано в сентябре 2024 года, за два месяца от него подали уже 32 заявки на участие в госзакупках, но ни одна из них ещё не завершена. Зачем мэрии флешки с «антикоррупционной тематикой» — узнали журналисты Бел.Ру.