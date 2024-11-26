Антивор-флешки для мэрии Белгорода поставит ИП-новичок

Posted 26 ноября, 07:28
Published 26 ноября, 07:28
Modified 26 ноября, 07:30
Updated 26 ноября, 07:30
В середине ноября мэрия Белгорода опубликовала закупку на изготовления флеш-накопителей почти на 90 тыс. рублей с «антикоррупционной тематикой». На такую сумму рассчитывали купить 180 гаджетов с объёмом накопителя 16 Гб.
Редакция Бел.Ру обратилась к городской администрации с официальным запросом, чтобы узнать, что именно подразумевают под «антикоррупционной тематикой». Там рассказали, что флешки приобретаются в рамках реализации муниципальной программы развития кадровой политики. Минимум раз в год в мэрии должны размещать социальную рекламу по противодействию коррупции.
Что именно за принт будет на накопителях, не уточнили. Сообщили только, что готовые дизайн-макеты делает поставщик в течение двух дней с момента заключения контракта. Сами флешки будут вручать чиновникам на обучающих семинарах по противодействию взяточничеству.
Сделает агитацию от воровства индивидуальный предприниматель Мартынова Марина Владимировна из Московской области. Она предложила выполнить заказ за 49,5 тыс. рублей, а всего на участие подавали заявки пять фирм.
Справка:
ИП Мартынова Марина Владимировна выступила поставщиком минимум в 32 госконтрактах на сумму 4,2 млн рублей, при этом регистрацию бизнесвумен получила только 19 сентября 2024 года. Она подавала заявки на поставку флешек, оперативной памяти и других гаджетов для муниципальных больниц и администраций по всей России.