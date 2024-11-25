Замгубернатора вернулся из «Барса», а мусор в повестке дня заменили повреждённые авто

Posted 25 ноября, 15:30
Published 25 ноября, 15:30
Modified 25 ноября, 15:30
Updated 25 ноября, 15:30
Заместитель губернатора Рустэм Зайнуллин завершил свою службу в отряде «Барс-Белгород» и вернулся к обязанностям министра. За свои заслуги он получил благодарственное письмо от главы региона.
Ушёл Зайнуллин в добровольческое формирование в начале октября. Сделал он это одновременно с главой Губкинского округа Михаилом Лобазновым, который также недавно вернулся на свой пост.
На повестке у властей вопрос о том, как бы сократить «гигантские» выплаты за повреждённые от атак ВСУ автомобили. Люди, по словам чиновников, уезжают из региона, оставляя тут свои машины, а когда возвращаются, требуют компенсировать повреждения.
Только на прошлой неделе из внебюджетных средств на эти цели было выделено 400 млн рублей, а на текущий момент — полмиллиарда.
Гладков отметил, что отменять компенсации никто не собирается. Решение пока будут искать главы муниципалитетов. Например, ограничивать нахождение авто в опасных районах в ночное время и создавать крытые стоянки.
Образовавшуюся весной-летом проблему с нерегулярным вывозом ТКО в регионе не успели решить в назначенный срок. В двух из трёх самых проблемных муниципалитетах удалось приблизиться к нормализации ситуации. Речь идёт о Белгороде и Старом Осколе. Но в Белгородском районе положение всё ещё плачевное.
Власти даже разработали тепловую карту, которая зонирует территорию на «красную» — где мусор не вывозили, «оранжевую» — где вывезли 10%-80%, «зелёную» — где вывезли больше 80% отходов.
Объясняют задержки, как и раньше, нехваткой водителей и техники, а накопившийся мусор — действиями недобросовестных коммерческих организаций, которые выбрасывают свой мусор в контейнеры, содержащиеся у жилых домов. Теперь белгородские компании проверят на наличие договоров на вывоз мусора.