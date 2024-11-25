Замгубернатора вернулся из «Барса», а мусор в повестке дня заменили повреждённые авто

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Замгубернатора вернулся из «Барса» Как уберечь автомобили? Мусорная проблема так и не решилась

Теперь вместо новостей об уходе чиновников в «Барс» белгородцы слышат о том, что те, наоборот, возвращаются к своим прежним обязанностям и получают благодарственные письма от губернатора. Тем временем на повестке дня не только мусор, но и попытки снизить количество выплат за повреждённое авто.