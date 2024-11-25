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Posted 25 ноября, 15:30

Published 25 ноября, 15:30

Modified 25 ноября, 15:30

Updated 25 ноября, 15:30

Автомобили белгородцев нередко страдают от атак ВСУ

Замгубернатора вернулся из «Барса», а мусор в повестке дня заменили повреждённые авто

25 ноября 2024, 15:30
Фото: bel.ru. Автомобили белгородцев нередко страдают от атак ВСУ
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Автомобили
Теперь вместо новостей об уходе чиновников в «Барс» белгородцы слышат о том, что те, наоборот, возвращаются к своим прежним обязанностям и получают благодарственные письма от губернатора. Тем временем на повестке дня не только мусор, но и попытки снизить количество выплат за повреждённое авто.

Замгубернатора вернулся из «Барса»

Заместитель губернатора Рустэм Зайнуллин завершил свою службу в отряде «Барс-Белгород» и вернулся к обязанностям министра. За свои заслуги он получил благодарственное письмо от главы региона.

Ушёл Зайнуллин в добровольческое формирование в начале октября. Сделал он это одновременно с главой Губкинского округа Михаилом Лобазновым, который также недавно вернулся на свой пост.

Замгубернатора Рустэм Зайнуллин вернулся из «Барса-Белгород» в чиновники
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Как уберечь автомобили?

На повестке у властей вопрос о том, как бы сократить «гигантские» выплаты за повреждённые от атак ВСУ автомобили. Люди, по словам чиновников, уезжают из региона, оставляя тут свои машины, а когда возвращаются, требуют компенсировать повреждения.

Только на прошлой неделе из внебюджетных средств на эти цели было выделено 400 млн рублей, а на текущий момент — полмиллиарда.

Гладков отметил, что отменять компенсации никто не собирается. Решение пока будут искать главы муниципалитетов. Например, ограничивать нахождение авто в опасных районах в ночное время и создавать крытые стоянки.

Затраты гигантские: белгородцам запретят оставлять машины в местах частых обстрелов?
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Мусорная проблема так и не решилась

Образовавшуюся весной-летом проблему с нерегулярным вывозом ТКО в регионе не успели решить в назначенный срок. В двух из трёх самых проблемных муниципалитетах удалось приблизиться к нормализации ситуации. Речь идёт о Белгороде и Старом Осколе. Но в Белгородском районе положение всё ещё плачевное.

Власти даже разработали тепловую карту, которая зонирует территорию на «красную» — где мусор не вывозили, «оранжевую» — где вывезли 10%-80%, «зелёную» — где вывезли больше 80% отходов.

Объясняют задержки, как и раньше, нехваткой водителей и техники, а накопившийся мусор — действиями недобросовестных коммерческих организаций, которые выбрасывают свой мусор в контейнеры, содержащиеся у жилых домов. Теперь белгородские компании проверят на наличие договоров на вывоз мусора.

В Белгородском районе не смогли вывезти весь мусор из-за нехватки водителей
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