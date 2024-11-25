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Posted 25 ноября, 06:28

Published 25 ноября, 06:28

Modified 25 ноября, 06:30

Updated 25 ноября, 06:30

Замгубернатора Рустэм Зайнуллин вернулся из «Барса-Белгород» в чиновники

Замгубернатора Рустэм Зайнуллин вернулся из «Барса-Белгород» в чиновники

25 ноября 2024, 06:28
Фото: 1MI.
Сюжет
Губернатор
Во время очередного заседания правительства он получил благодарственное письмо от главы региона Вячеслава Гладкова.

Как ранее стало известно, в отряд «Барс-Белгород» заместитель губернатора Рустэм Зайнуллин вступил в начале октябре. Вместе с ним к службе приступил глава Губкинского округа Михаил Лобазнов.

25 ноября в ходе очередного заседания правительства стало известно, что Зайнуллин завершил службу в «Барсе» и вернулся исполнять свои обязанности на посту министра.

За образцовое исполнение воинского и гражданского долга, за добросовестную службу и верность родной земле Зайнуллин получил благодарственное письмо губернатора.

Служба в рядах «Барса» руководителей правительстве области, министров, заместителей губернатора, глав нужна не только для того, чтобы прочувствовать, но и для всесторонней поддержка. Например, по линии Рустэма Зайнуллина — выстраивание системной работы по материально-техническому обеспечению личного состава, учёт, оказание помощи со стороны муниципалитета. Теперь вы понимаете, насколько необходимо данному подразделению наше присутствие.
Вячеслав Гладков
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