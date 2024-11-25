Замгубернатора Рустэм Зайнуллин вернулся из «Барса-Белгород» в чиновники

Posted 25 ноября, 06:28
Published 25 ноября, 06:28
Modified 25 ноября, 06:30
Updated 25 ноября, 06:30
Как ранее стало известно, в отряд «Барс-Белгород» заместитель губернатора Рустэм Зайнуллин вступил в начале октябре. Вместе с ним к службе приступил глава Губкинского округа Михаил Лобазнов.
25 ноября в ходе очередного заседания правительства стало известно, что Зайнуллин завершил службу в «Барсе» и вернулся исполнять свои обязанности на посту министра.
За образцовое исполнение воинского и гражданского долга, за добросовестную службу и верность родной земле Зайнуллин получил благодарственное письмо губернатора.
Служба в рядах «Барса» руководителей правительстве области, министров, заместителей губернатора, глав нужна не только для того, чтобы прочувствовать, но и для всесторонней поддержка. Например, по линии Рустэма Зайнуллина — выстраивание системной работы по материально-техническому обеспечению личного состава, учёт, оказание помощи со стороны муниципалитета. Теперь вы понимаете, насколько необходимо данному подразделению наше присутствие.
Вячеслав Гладков