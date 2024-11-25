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Posted 25 ноября, 14:05

Published 25 ноября, 14:05

Modified 25 ноября, 14:05

Updated 25 ноября, 14:05

Вячеслав Гладков ответил, почему не носит бронежилет

«Вы видели кого-нибудь в них на улицах?» Гладков заявил, что не носит бронежилет

25 ноября 2024, 14:05
Фото: 1MI. Вячеслав Гладков ответил, почему не носит бронежилет

Гладков ответил, почему не носит бронежилет

Сюжет
Новости Белгорода
Телеканал «Россия-24» взял интервью у белгородского губернатора и задал вопрос: почему Вячеслав Гладков не носит бронежилет, чтобы защитить себя? Это было бы логично, учитывая обстановку в регионе и постоянную угрозу обстрела ВСУ. Чиновник ответил, что «живёт, как все».

Глава Белгородской области вспомнил, как общался с местными жителями из приграничных районов. Все они живут в постоянном напряжении, ведь их территории с большой долей вероятности могут попасть под удар украинских военных.

Однако, несмотря на это, люди не носят бронежилеты. Они не выходят в них на улицу и не носят защитные пластины дома. Губернатор считает, что обстрелы и атаки беспилотников — часть реальности белгородцев, и власти должны жить «так же, как и все».

«Вы видели кого-нибудь в Шебекино на улицах в бронежилетах? Ситуация такая, какая есть. В этих условиях мы живём и живём так же, как и все», — объяснил Вячеслав Гладков.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Шебекино#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Бронежилеты#СВО#Обстрелы
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