«Вы видели кого-нибудь в них на улицах?» Гладков заявил, что не носит бронежилет

Posted 25 ноября, 14:05
Published 25 ноября, 14:05
Modified 25 ноября, 14:05
Updated 25 ноября, 14:05
Глава Белгородской области вспомнил, как общался с местными жителями из приграничных районов. Все они живут в постоянном напряжении, ведь их территории с большой долей вероятности могут попасть под удар украинских военных.
Однако, несмотря на это, люди не носят бронежилеты. Они не выходят в них на улицу и не носят защитные пластины дома. Губернатор считает, что обстрелы и атаки беспилотников — часть реальности белгородцев, и власти должны жить «так же, как и все».
«Вы видели кого-нибудь в Шебекино на улицах в бронежилетах? Ситуация такая, какая есть. В этих условиях мы живём и живём так же, как и все», — объяснил Вячеслав Гладков.