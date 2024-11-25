В Белгороде собираются проводить реновацию остановок: какими они будут и когда?

Недавно редакция Бел.Ру писала о планах мэрии на комплексное обновление остановочных комплексов по Белгороду, в частности — по поводу навеса на «Свято-Троицком бульваре» по чётной стороне проспекта Богдана Хмельницкого, где никаких защитных конструкций нет уже десятки лет. Ответить по срокам в администрации не смогли, но зато рассказали, какие павильоны могут быть по дизайну.