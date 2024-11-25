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Posted 25 ноября, 12:45

Published 25 ноября, 12:45

Modified 25 ноября, 12:47

Updated 25 ноября, 12:47

Остановка в городе

В Белгороде собираются проводить реновацию остановок: какими они будут и когда?

25 ноября 2024, 12:45
Фото: 1MI. Остановка в городе

В мэрии поделились идеями дизайна остановочных комплексов в Белгороде

Сюжет
Эксклюзив
В будущем в городской администрации планируют заменить остановочные комплексы в Белгороде. В первую очередь на главных и видовых улицах. Какими они могут быть? Редакция Бел.Ру узнала у мэрии.

Недавно редакция Бел.Ру писала о планах мэрии на комплексное обновление остановочных комплексов по Белгороду, в частности — по поводу навеса на «Свято-Троицком бульваре» по чётной стороне проспекта Богдана Хмельницкого, где никаких защитных конструкций нет уже десятки лет. Ответить по срокам в администрации не смогли, но зато рассказали, какие павильоны могут быть по дизайну.

В мэрии в планах устанавливать несколько типов павильонов. Подобные им уже можно встретить в разных частях города. На основной транспортной магистрали — проспекте Богдана Хмельницкого будут продолжать делать остановки с декоративными элементами в виде конструкций Владимира Шухова.

На главных и видовых улицах хотят устанавливать современные павильоны с лаконичными фасадами и минималистичным дизайном, по аналогии с павильонами на улице Щорса.

Кроме этого, будут в городе появляться и остановки-арт-инсталляции. Подобную можно встретить возле Центра народного творчества. Павильон там представляет витрину, на которую выставляют народные костюмы Белгородской области.

Сроков установки не назвали, так как «вопрос реновации остановочных павильонов находится в стадии проработки».

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#Алёна Мальцева#Эксклюзив#Мэрия#Дизайн#Белгород#Остановочные комплексы
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