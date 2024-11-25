В Белгороде собираются проводить реновацию остановок: какими они будут и когда?

Posted 25 ноября, 12:45
Published 25 ноября, 12:45
Modified 25 ноября, 12:47
Updated 25 ноября, 12:47
Недавно редакция Бел.Ру писала о планах мэрии на комплексное обновление остановочных комплексов по Белгороду, в частности — по поводу навеса на «Свято-Троицком бульваре» по чётной стороне проспекта Богдана Хмельницкого, где никаких защитных конструкций нет уже десятки лет. Ответить по срокам в администрации не смогли, но зато рассказали, какие павильоны могут быть по дизайну.
В мэрии в планах устанавливать несколько типов павильонов. Подобные им уже можно встретить в разных частях города. На основной транспортной магистрали — проспекте Богдана Хмельницкого будут продолжать делать остановки с декоративными элементами в виде конструкций Владимира Шухова.
На главных и видовых улицах хотят устанавливать современные павильоны с лаконичными фасадами и минималистичным дизайном, по аналогии с павильонами на улице Щорса.
Кроме этого, будут в городе появляться и остановки-арт-инсталляции. Подобную можно встретить возле Центра народного творчества. Павильон там представляет витрину, на которую выставляют народные костюмы Белгородской области.
Сроков установки не назвали, так как «вопрос реновации остановочных павильонов находится в стадии проработки».