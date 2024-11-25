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Posted 25 ноября, 12:24

Published 25 ноября, 12:24

Modified 25 ноября, 12:24

Updated 25 ноября, 12:24

Вадим Рязанцев (Вадим Градов)

В Белгороде скончался известный радиоведущий

25 ноября 2024, 12:24
Фото: группа «Квизы Белгорода» в ВК. Вадим Рязанцев (Вадим Градов)
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Новости Белгорода
Трагическая новость пришла в понедельник, 25 ноября. Умер человек, подаривший голос белгородскому радио, — Вадим Рязанцев, более известный как радиоведущий Вадим Градов.

Вадим Рязанцев известен в Белгороде не только как радиоведущий, хотя его голос слышали жители по утрам на «Авторадио». Он был также журналистом, редактором и преподавателем в НИУ «БелГУ», а последние годы являлся председателем государственной экзаменационной комиссии.

Причину смерти Рязанцева не сообщили. Все желающие могут помочь родственникам с организацией похорон, пожертвовав любую сумму племяннику Вадима — Евгению.

Напомним, что недавно скончались один из бывших ректоров НИУ «БелГУ» Николай Камышанченко и бывший журналист Бел.Ру и музыкант Андрей Калугин.

Вадим Рязанцев (Вадим Градов)Вадим Рязанцев (Вадим Градов)
Вадим Рязанцев (Вадим Градов). Фото: группа «Квизы Белгорода» в ВК
В Белгороде скончался музыкант и журналист Андрей Калугин
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