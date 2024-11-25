В Белгороде скончался известный радиоведущий

Вадим Рязанцев известен в Белгороде не только как радиоведущий, хотя его голос слышали жители по утрам на «Авторадио». Он был также журналистом, редактором и преподавателем в НИУ «БелГУ», а последние годы являлся председателем государственной экзаменационной комиссии.