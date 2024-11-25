В Белгороде скончался известный радиоведущий

Posted 25 ноября, 12:24
Published 25 ноября, 12:24
Modified 25 ноября, 12:24
Updated 25 ноября, 12:24
Вадим Рязанцев известен в Белгороде не только как радиоведущий, хотя его голос слышали жители по утрам на «Авторадио». Он был также журналистом, редактором и преподавателем в НИУ «БелГУ», а последние годы являлся председателем государственной экзаменационной комиссии.
Причину смерти Рязанцева не сообщили. Все желающие могут помочь родственникам с организацией похорон, пожертвовав любую сумму племяннику Вадима — Евгению.
Напомним, что недавно скончались один из бывших ректоров НИУ «БелГУ» Николай Камышанченко и бывший журналист Бел.Ру и музыкант Андрей Калугин.