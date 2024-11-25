Учеников каких школ Белгорода научат управлять беспилотниками?

Posted 25 ноября, 16:44
Published 25 ноября, 16:44
Modified 25 ноября, 16:46
Updated 25 ноября, 16:46
С 1 сентября 2024 года во многих российских школах и колледжах начали преподавать занятия по управлению квадрокоптерами, их ремонту и сбору.
Такие же уроки появились и в 12 образовательных учреждениях Белгорода: сначала работать с БПЛА начали обучать учеников школ № 15 и № 50, но чуть позже к ним присоединились и другие — № 6, 7, 10, 11, 32, 35, 37, 40, 45, 49.
«Приобрели для занятий необходимое оборудование. На занятия выделили 17,8 миллиона рублей. Подготовку завершаем уже в этом году», — добавил мэр Валентин Демидов.
Также чиновник отметил, что записаться на уроки по управлению БПЛА можно через администрацию школы.
Чуть ранее белгородцы спрашивали, где школьники будут управлять квадрокоптерами, если в регионе запрещены полёты БПЛА. Оказалось, что на территориях школ есть специальные зоны, где можно безопасно управлять дронами.