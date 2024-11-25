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Posted 25 ноября, 16:44

Published 25 ноября, 16:44

Modified 25 ноября, 16:46

Updated 25 ноября, 16:46

Учеников 12 школ Белгорода научат управлять беспилотниками

Учеников каких школ Белгорода научат управлять беспилотниками?

25 ноября 2024, 16:44
Фото: Изображение Midjourney.

Учеников 12 школ Белгорода научат управлять беспилотниками

Сюжет
Школьники
В школах 18 муниципалитетов Белгородской области учеников будут обучать управлению дронами. На это выделят 268 часов. Занятия также пройдут и в 12 школах Белгорода. В каких именно и как можно записаться на уроки, сообщил мэр Валентин Демидов.

С 1 сентября 2024 года во многих российских школах и колледжах начали преподавать занятия по управлению квадрокоптерами, их ремонту и сбору.

Такие же уроки появились и в 12 образовательных учреждениях Белгорода: сначала работать с БПЛА начали обучать учеников школ № 15 и № 50, но чуть позже к ним присоединились и другие — № 6, 7, 10, 11, 32, 35, 37, 40, 45, 49.

«Приобрели для занятий необходимое оборудование. На занятия выделили 17,8 миллиона рублей. Подготовку завершаем уже в этом году», — добавил мэр Валентин Демидов.

Также чиновник отметил, что записаться на уроки по управлению БПЛА можно через администрацию школы.

Чуть ранее белгородцы спрашивали, где школьники будут управлять квадрокоптерами, если в регионе запрещены полёты БПЛА. Оказалось, что на территориях школ есть специальные зоны, где можно безопасно управлять дронами.

Гладков: юных белгородцев в 18 районах научат управлять беспилотниками
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#Александра Склярова#Школьники#Управление#Белгород#Валентин Демидов#БПЛА
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