Учеников каких школ Белгорода научат управлять беспилотниками?

Учеников 12 школ Белгорода научат управлять беспилотниками

Сюжет Школьники

В школах 18 муниципалитетов Белгородской области учеников будут обучать управлению дронами. На это выделят 268 часов. Занятия также пройдут и в 12 школах Белгорода. В каких именно и как можно записаться на уроки, сообщил мэр Валентин Демидов.