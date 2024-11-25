«Трансюжстрой» поздравил сотрудников с Днём матери

Posted 25 ноября, 09:35
Published 25 ноября, 09:35
Modified 25 ноября, 09:37
Updated 25 ноября, 09:37
День матери — сравнительно новый российский праздник. Тем не менее, приуроченная к нему акция в «Трансюжстрой» уже стала традиционной: например, в 2023 году компания поздравила горожанок трогательной надписью «Мама» на фасаде одного из зданий в центре Белгорода. Членов семей сотрудников поздравляют и с другими праздниками: например, в День знаний, 1 сентября, подарки и напутствие от руководителя компании получили первоклассники, родители которых работают в «Трансюжстрой».
«Это важная часть HR-политики нашей компании, однако наша главная цель — порадовать близких наших коллег и, конечно, их самих. Буквально сказать им: спасибо, что вы вырастили такого замечательного человека, мы его очень ценим. Или: мы знаем, что материнство — это невероятный труд, спасибо, что вы успеваете все и добиваетесь невероятных успехов на работе. Мы все это видим и гордимся своим коллективом», — говорят в компании.