«Трансюжстрой» поздравил сотрудников с Днём матери

День матери — сравнительно новый российский праздник. Тем не менее, приуроченная к нему акция в «Трансюжстрой» уже стала традиционной: например, в 2023 году компания поздравила горожанок трогательной надписью «Мама» на фасаде одного из зданий в центре Белгорода. Членов семей сотрудников поздравляют и с другими праздниками: например, в День знаний, 1 сентября, подарки и напутствие от руководителя компании получили первоклассники, родители которых работают в «Трансюжстрой».