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Posted 25 ноября, 09:35

Published 25 ноября, 09:35

Modified 25 ноября, 09:37

Updated 25 ноября, 09:37

«Трансюжстрой» поздравил сотрудников с Днём матери

«Трансюжстрой» поздравил сотрудников с Днём матери

25 ноября 2024, 09:35
Компания «Трансюжстрой» поздравила коллектив с Днем матери. К 24 ноября мамы-сотрудницы и матери сотрудников компании получили теплые письма от руководства компании.

День матери — сравнительно новый российский праздник. Тем не менее, приуроченная к нему акция в «Трансюжстрой» уже стала традиционной: например, в 2023 году компания поздравила горожанок трогательной надписью «Мама» на фасаде одного из зданий в центре Белгорода. Членов семей сотрудников поздравляют и с другими праздниками: например, в День знаний, 1 сентября, подарки и напутствие от руководителя компании получили первоклассники, родители которых работают в «Трансюжстрой».

«Это важная часть HR-политики нашей компании, однако наша главная цель — порадовать близких наших коллег и, конечно, их самих. Буквально сказать им: спасибо, что вы вырастили такого замечательного человека, мы его очень ценим. Или: мы знаем, что материнство — это невероятный труд, спасибо, что вы успеваете все и добиваетесь невероятных успехов на работе. Мы все это видим и гордимся своим коллективом», — говорят в компании.
«Трансюжстрой» — лидер рейтинга ответственного бизнеса среди белгородских компаний
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