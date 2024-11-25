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Posted 25 ноября, 12:44

Published 25 ноября, 12:44

Modified 25 ноября, 12:46

Updated 25 ноября, 12:46

Смартфоны в плюсе: билайн модернизировал сеть в Белгородской области

Смартфоны в плюсе: билайн модернизировал сеть в Белгородской области

25 ноября 2024, 12:44
Фото: Владимир Титов.
Специалисты билайна провели модернизацию сети более чем на 100 объектах связи. Вместо стандарта 3G на этих базовых станциях больше частот отданы под связь 4G. Это расширяет цифровую магистраль для владельцев смартфонов, что помогает еще быстрее и в большем объеме скачивать файлы.
«За последнее время выросло количество клиентов, пользующихся 4G-смартфонами. Сейчас в Белгородской области такие устройства использует абсолютное большинство абонентов. Поэтому мы перевели часть базовых станций, работающих в 3G, в стандарт 4G. Для остальных типов телефонов продолжает работать стандарт голосовой связи 2G. Это расширило покрытие сети 4G и стало вторым этапом улучшений параметров сети в области. Ранее мы увеличили емкость сети и скорость мобильного интернета в Белгороде, Старом Осколе и Губкине, а сейчас модернизировали сеть в районных населенных пунктах», — прокомментировал директор Белгородского отделения билайн Андрей Долженков.

Помимо модернизации оборудования, билайн реализует целый комплекс решений, который в компании называют «умной сетью»*. С ее помощью клиенты могут оставаться на связи в разных ситуациях, а тяжелые файлы отправляются без задержек и зависаний. Подробнее об этом читайте здесь https://beeline.ru/customers/products/quality/

*Качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна — комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.

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#Алёна Мальцева#Модернизация сети#Качество связи
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