Смартфоны в плюсе: билайн модернизировал сеть в Белгородской области

Posted 25 ноября, 12:44
Published 25 ноября, 12:44
Modified 25 ноября, 12:46
Updated 25 ноября, 12:46
«За последнее время выросло количество клиентов, пользующихся 4G-смартфонами. Сейчас в Белгородской области такие устройства использует абсолютное большинство абонентов. Поэтому мы перевели часть базовых станций, работающих в 3G, в стандарт 4G. Для остальных типов телефонов продолжает работать стандарт голосовой связи 2G. Это расширило покрытие сети 4G и стало вторым этапом улучшений параметров сети в области. Ранее мы увеличили емкость сети и скорость мобильного интернета в Белгороде, Старом Осколе и Губкине, а сейчас модернизировали сеть в районных населенных пунктах», — прокомментировал директор Белгородского отделения билайн Андрей Долженков.
Помимо модернизации оборудования, билайн реализует целый комплекс решений, который в компании называют «умной сетью»*. С ее помощью клиенты могут оставаться на связи в разных ситуациях, а тяжелые файлы отправляются без задержек и зависаний. Подробнее об этом читайте здесь https://beeline.ru/customers/products/quality/
*Качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна — комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.
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