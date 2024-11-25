«Скоро роженицы закудахтают»: белгородок не устраивает питание в роддоме

Posted 25 ноября, 10:19
Published 25 ноября, 10:19
Modified 25 ноября, 10:19
Updated 25 ноября, 10:19
В роддоме Белгорода, расположенном на Архиерейской улице, у жительницы не приняли пакет с домашней едой. По её словам, на приёме «передачек» пакет попросили убрать, даже не заглянув в него.
«Взяла только булочку с творогом и две шоколадные конфеты. На фото — обед сегодняшний в роддоме. Они думают, перловка со свёклой очень хорошо помогает в прибавлении молока, и от борщей, которые кушает мама, не болят животики у детей? Почему, если всё так плохо с питанием, не разрешают родственникам приносить мамочкам покушать?» — задалась вопросом жительница.
На обращение отреагировал главврач Роман Проценко, который отметил, что по жалобе в учреждении проведут проверку.
Другая белгородка пожаловалась на роддом, расположенный по улице Некрасова. По её словам, в медучреждении дают супы без картошки, а на второе — только крупы.
«Скоро роженицы закудахтают. Вы бы проверили меню в больнице, и мясо бы тоже давали. А то в рисовой каше вместо мяса морковь», — обратилась белгородка.
Проценко объяснил женщине, что рожениц кормят по нормам лечебного питания, но пообещал провести проверку по обращению.
«В семидневном меню соединены все диеты, оно обеспечивает сбалансированным питанием пациентов, удовлетворяет требования разнообразия и соответствует среднесуточным наборам продуктов на одного пациента. На пищеблоке имеется полный набор продуктов, предусмотренных сводным семидневным меню», — пояснил главврач.