bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 10:04

Published 25 ноября, 10:04

Modified 25 ноября, 10:04

Updated 25 ноября, 10:04

Белгородцы в среднем могут продать свой дом за 5,9 млн рублей

Сколько денег нужно белгородцу, чтобы купить дом в Подмосковье или Краснодаре?

25 ноября 2024, 10:04
Фото: Изображение Midjourney. Белгородцы в среднем могут продать свой дом за 5,9 млн рублей

Белгородцам дорого обойдётся переезд в коттедж в Подмосковье или Краснодаре

Сюжет
Недвижимость
Пожив в своём доме, вряд ли решишь променять его на квартиру. Даже при переезде. Эксперты портала «Мир квартир» выяснили, какой размер доплаты потребуется жителям регионов, если они решат продать своё жильё и перебраться в Московскую область или Краснодарский край.

Средняя цена дома в Белгородской области сейчас составляет 5,9 млн рублей. Если местный житель решится всё-таки продать жильё и купить дом в Московской области, ему придётся доплатить сверху ещё 13,4 млн. Это больше, чем в среднем по стране — 12 млн рублей.

Больше всего для переезда поближе к столице придётся найти жителям Курганской области и Еврейской АО — примерно 16,2 млн, Мордовии — 15,7 млн, Архангельской и Псковской областей — около 15,5 млн рублей.

Меньше придётся потратиться жителям Дагестана — 5,8 млн, Ямало-Ненецкого АО — 5,9 млн, Севастополя и Краснодарского края — 6,9 млн рублей. Ничего не доплачивать смогут только москвичи и петербуржцы, у них даже останется почти 11 млн и 3 млн рублей соответственно.

Дешевле белгородцам будет переехать поближе к морю — в Краснодарский край. Добавить придётся 6,4 млн рублей. В среднем россиянин доплатит около 5 млн рублей.

Больше всего выложить средств придётся жителям Коми — 8,5 млн, Брянской и Кемеровской — 8,2 млн, Рязанской — 8,1 млн, Тамбовской областей — 8 млн рублей. Меньше всего доплатят переезжающие из Ленинградской области — 274 тысячи рублей.

Участок в центре Белгорода продают за 91 млн рублей: что там находится?
Узнать подробнее
Читайте также:
Пока по всей стране комнаты дорожают, в Белгороде — дешевеютБелгород стал единственным крупным городом в РФ, где аренда жилья за год подешевелаБИК предлагает белгородцам приобрести загородный участок под ИЖС
#Валерия Колесникова#Общество#Дом#Недвижимость#Новости Белгорода#Переезд#Краснодарский край#Белгород#Доплата#Подмосковье#Московская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика