Сколько денег нужно белгородцу, чтобы купить дом в Подмосковье или Краснодаре?

Белгородцам дорого обойдётся переезд в коттедж в Подмосковье или Краснодаре

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Пожив в своём доме, вряд ли решишь променять его на квартиру. Даже при переезде. Эксперты портала «Мир квартир» выяснили, какой размер доплаты потребуется жителям регионов, если они решат продать своё жильё и перебраться в Московскую область или Краснодарский край.

Средняя цена дома в Белгородской области сейчас составляет 5,9 млн рублей. Если местный житель решится всё-таки продать жильё и купить дом в Московской области, ему придётся доплатить сверху ещё 13,4 млн. Это больше, чем в среднем по стране — 12 млн рублей. Больше всего для переезда поближе к столице придётся найти жителям Курганской области и Еврейской АО — примерно 16,2 млн, Мордовии — 15,7 млн, Архангельской и Псковской областей — около 15,5 млн рублей. Меньше придётся потратиться жителям Дагестана — 5,8 млн, Ямало-Ненецкого АО — 5,9 млн, Севастополя и Краснодарского края — 6,9 млн рублей. Ничего не доплачивать смогут только москвичи и петербуржцы, у них даже останется почти 11 млн и 3 млн рублей соответственно. Дешевле белгородцам будет переехать поближе к морю — в Краснодарский край. Добавить придётся 6,4 млн рублей. В среднем россиянин доплатит около 5 млн рублей. Больше всего выложить средств придётся жителям Коми — 8,5 млн, Брянской и Кемеровской — 8,2 млн, Рязанской — 8,1 млн, Тамбовской областей — 8 млн рублей. Меньше всего доплатят переезжающие из Ленинградской области — 274 тысячи рублей. Участок в центре Белгорода продают за 91 млн рублей: что там находится? Узнать подробнее Читайте также: Пока по всей стране комнаты дорожают, в Белгороде — дешевеют Белгород стал единственным крупным городом в РФ, где аренда жилья за год подешевела БИК предлагает белгородцам приобрести загородный участок под ИЖС