Потребность грандиозная: в Белгородской области будут строить хосписы для взрослых?

Posted 25 ноября, 08:05
Published 25 ноября, 08:05
Modified 25 ноября, 08:07
Updated 25 ноября, 08:07
В правительстве Белгородской области вместе с общественными организациями обсудят возможность создания хосписов для взрослых людей.
По словам Вячеслава Гладкова, дети бросают своих пожилых родителей, забирают у них имущество и раз в месяц приходят за пенсией: «Дом отняли, квартиру отняли, машину отняли, деньги забрали, да, а зачем на это старики?» Губернатор уточнил, что недавно с этим вопросом к нему обращалась Евгения Кондратюк, глава фонда «Святого Белогорья против детского рака». Она предложила открыть взрослые хосписы в регионе.
Власти рассмотрят такие проекты в мировой и российской практике, чтобы разработать и свои подобные. Гладков заявил, что начиная с 2026 года таких взрослых хосписов должно появляться по одному каждый год.
«В каждом муниципальном образовании они должны быть. Потребность в этом грандиозная. Но это не говорит о том, что это 100% будут затраты только государства или общественных организаций», — уточнил губернатор.