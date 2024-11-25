Потребность грандиозная: в Белгородской области будут строить хосписы для взрослых?

По словам Вячеслава Гладкова, дети бросают своих пожилых родителей, забирают у них имущество и раз в месяц приходят за пенсией: «Дом отняли, квартиру отняли, машину отняли, деньги забрали, да, а зачем на это старики?» Губернатор уточнил, что недавно с этим вопросом к нему обращалась Евгения Кондратюк, глава фонда «Святого Белогорья против детского рака». Она предложила открыть взрослые хосписы в регионе.