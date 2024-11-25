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Posted 25 ноября, 08:05

Published 25 ноября, 08:05

Modified 25 ноября, 08:07

Updated 25 ноября, 08:07

В Белгородской области предложили строить хосписы для взрослых

Потребность грандиозная: в Белгородской области будут строить хосписы для взрослых?

25 ноября 2024, 08:05
Фото: Изображение Midjourney.

В Белгородской области предложили строить хосписы для взрослых

Сюжет
Дети
Глава фонда «Святого Белогорья против детского рака» Евгения Кондратюк предложила губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову начать строить в регионе хосписы для взрослых, которых бросили дети.

В правительстве Белгородской области вместе с общественными организациями обсудят возможность создания хосписов для взрослых людей.

По словам Вячеслава Гладкова, дети бросают своих пожилых родителей, забирают у них имущество и раз в месяц приходят за пенсией: «Дом отняли, квартиру отняли, машину отняли, деньги забрали, да, а зачем на это старики?» Губернатор уточнил, что недавно с этим вопросом к нему обращалась Евгения Кондратюк, глава фонда «Святого Белогорья против детского рака». Она предложила открыть взрослые хосписы в регионе.

Власти рассмотрят такие проекты в мировой и российской практике, чтобы разработать и свои подобные. Гладков заявил, что начиная с 2026 года таких взрослых хосписов должно появляться по одному каждый год.

«В каждом муниципальном образовании они должны быть. Потребность в этом грандиозная. Но это не говорит о том, что это 100% будут затраты только государства или общественных организаций», — уточнил губернатор.
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Благотворительность#Дети#Общественные организации#Белгород#Пожилые
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