Подозрительное сливочное масло увезли из Белгородской области в Пятигорск и Иваново

Posted 25 ноября, 10:45
Published 25 ноября, 10:45
Modified 25 ноября, 10:45
Updated 25 ноября, 10:45
Появилась информация, что белгородская организация «Лобаз» якобы оформила электронные ветеринарно-сопроводительные документы (эВСД) на отправку 32,844 тонны сладко-сливочного масла и 35 тонн сухого молока. Однако само предприятие занимается совсем другим видом деятельности — реализацией кормов и кормовых добавок.
Оказалось, что аккаунт предприятия в ФГИС «Меркурий» взломали, что позволило злоумышленникам оформить эВСД на молочную продукцию под учётными записями белгородского «Лобаза».
Производственные площадки же, где якобы производились товары, находятся в селе Ливенка Красногвардейского района и в Яковлевском округе. Однако глава зарегистрированного на второй точке ИП также не имеет к продукции никакого отношения.
Сами же товары отправили на ООО «Ивановский молочно-жировой комбинат» и в адрес оптового склада «Продукты» ООО «Стройком» в Ставропольском крае.
Все эВСД на незаконную продукцию специалисты аннулировали.