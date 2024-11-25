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Posted 25 ноября, 10:45

Published 25 ноября, 10:45

Modified 25 ноября, 10:45

Updated 25 ноября, 10:45

В Белгородской области вновь нашли фальсифицированное сливочное масло

Подозрительное сливочное масло увезли из Белгородской области в Пятигорск и Иваново

25 ноября 2024, 10:45
Фото: Изображение Midjourney. В Белгородской области вновь нашли фальсифицированное сливочное масло

Ненастоящие сливочное масло и сухое молоко «изготовили» под Белгородом

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Новости Белгорода
Ещё два фальсифицированных продукта, которые якобы изготавливали в Белгородской области, нашли специалисты Россельхознадзора. Сухое молоко и сливочное масло, судя по документам, отправили в Ивановскую область и в Пятигорск.

Появилась информация, что белгородская организация «Лобаз» якобы оформила электронные ветеринарно-сопроводительные документы (эВСД) на отправку 32,844 тонны сладко-сливочного масла и 35 тонн сухого молока. Однако само предприятие занимается совсем другим видом деятельности — реализацией кормов и кормовых добавок.

Оказалось, что аккаунт предприятия в ФГИС «Меркурий» взломали, что позволило злоумышленникам оформить эВСД на молочную продукцию под учётными записями белгородского «Лобаза».

Производственные площадки же, где якобы производились товары, находятся в селе Ливенка Красногвардейского района и в Яковлевском округе. Однако глава зарегистрированного на второй точке ИП также не имеет к продукции никакого отношения.

Сами же товары отправили на ООО «Ивановский молочно-жировой комбинат» и в адрес оптового склада «Продукты» ООО «Стройком» в Ставропольском крае.

Все эВСД на незаконную продукцию специалисты аннулировали.

Более 25 тонн сливочного масла «изготовили» на площадке для пестицидов под Белгородом
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Сливочное масло#Фальсификат#Новости Белгорода#Взлом#Белгород#Пятигорск#Ивановская область
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